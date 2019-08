TSK uzavřela kvůli diagnostice lanový most na Jižní spojce

Praha - Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes v 11:30 kvůli diagnostickým testům uzavřela lanový most na Jižní spojce. Dopravní omezení bude platit do nedělních 14:00. Na mostě byl už 2. července sveden provoz pouze do dvou jízdních pruhů. TSK tu zahájila diagnostiku lan mostu. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Uzavírání mostu podle TSK nedoprovázely žádné problémy. Na místě pomáhala policie a strážníci, kteří společně dohlížejí na dopravní situaci.

Uzavření si vyžádaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky. TSK na most umístila budič vibrací, tedy přístroj, který do něj vysílá vibrace. Chování mostu sledují odborníci. Dnes v podvečer pak na most najede 16 nákladních vozidel, jejichž pomocí TSK provede zátěžový test. Most bude zatížen 500 tunami. Odborníci zároveň kontrolují, v jakém stavu jsou lana. Pokud se ukáže, že nejsou v dobrém stavu, budou vyměněna.

Most tvoří devět polí, z nichž čtyři byly změřeny a prozkoumány na konci července. Pro oba směry je most na jedné konstrukci, proto jej nelze zkoumat po částech a musí být uzavřen celý. Jde o druhou kompletní uzavírku, první byla o víkendu před dvěma týdny.

Při uzavírce nebudou silničáři dělat pouze testy, ale zároveň provedou běžnou údržbu. Opraví mimo jiné spáry na silnici.

TSK hledá pro most jméno, lanový se mu pouze říká mezi lidmi. Oficiální název totiž zní Y529-SDO-ČSD přes Mitas. Lidé mohou na facebooku TSK vybírat z názvů Lanový a Vršovický.

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.