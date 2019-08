TSK uzavře lanový most na pražské Jižní spojce

Praha - Pražská Technická správa komunikací (TSK) dnes kvůli diagnostickým testům uzavře lanový most na Jižní spojce. Dopravní omezení začne v 11:30 a bude platit do nedělních 14:00. Na mostě byl již 2. července zúžen provoz do dvou jízdních pruhů. TSK tu zahájila diagnostiku lan mostu. Most je dlouhodobě ve špatném stavu.

Uzavření si vyžádaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Most tvoří jedno pole a oba směry tak jsou na jedné konstrukci, proto jej nelze zkoumat po částech a musí být uzavřen celý. Jde o druhou kompletní uzavírku, ta první byla předminulý víkend.

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.