Tsitsipase vyřadil ve 2. kole tenisového US Open švýcarský outsider Stricker

Tenisový turnaj US Open - 2. kolo, 30. srpna 2023, New York. Stefanos Tsitsipas z Řecka. ČTK/AP/Manu Fernandez

New York - Řecký tenista Stefanos Tsitsipas vypadl na US Open překvapivě už v 2. kole. Turnajovou sedmičku porazil po více než čtyřech hodinách 7:5, 6:7, 6:7, 7:6, 6:3 švýcarský outsider Dominic Stricker. Bez ztráty setu jsou ve 3. kole favorité Novak Djokovič a Iga Šwiateková.

Tsitsipas byl přitom ve čtvrtém setu blízko vítězství, za stavu 5:4 ale nedokázal zápas dopodávat. Dva míčky mu chyběly k postupu i v následném tie-breaku, ale ani v něm nevyužil vedení 5:4.

Nakonec se Tistsipas nedostal ani k jednomu mečbolu, zatímco 128. hráč světa Stricker hned svůj první proměnil. Bývalý juniorský vítěz Roland Garros se letos probojoval z kvalifikace poprvé do hlavní soutěže US Open a postupem do 3. kola zaznamenal nejlepší grandslamový výsledek.

Letošní finalista Australian Open Tsitsipas brzkým vyřazením potvrdil, že US Open je z hlediska výsledků jeho nejméně oblíbeným grandslamem: ještě nikdy v New Yorku nepřešel přes 3. kolo.

Tsitsipasův přemožitel z finále z Melbourne Djokovič zvládl i druhý zápas ve Flushing Meadows bez ztráty setu. Šestatřicetiletý Srb, jenž na US Open útočí na 24. grandslamový titul, porazil 6:4, 6:1, 6:1 Španěla Bernabého Zapatu. Trojnásobný newyorský šampion, který se bez ohledu na další výsledky vrátí po turnaji na první místo světového žebříčku před Španěla Carlose Alcaraze, bude v třetím kole hrát s krajanem Laslem Djerem.

Nezaváhala obhájkyně titulu a světová jednička Šwiateková, jež porazila 6:3, 6:4 Australanku Darju Savilleovou. Ve 3. kole se Polka střetne se Slovinkou Kajou Juvanovou.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (2-Srb.) - Zapata (Šp.) 6:4, 6:1, 6:1, Stricker (Švýc.) - Tsitsipas (7-Řec.) 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3, Djere (32-Srb.) - Gaston (Fr.) 6:1, 6:2, 6:3, Gojo (Chorv.) - McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.) 6:3, 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Savilleová (Austr.) 6:3, 6:4, Gauffová (6-USA) - Andrejevová (Rus.) 6:3, 6:2, Bencicová (15-Švýc.) - Miyazakiová (Brit.) 6:3, 6:3, Townsendová (USA) - Haddadová Maiaová (19-Braz.) 7:6 (7:1), 7:5,Cirsteaová (30-Rum.) - Kalinská (Rus.) 6:3, 6:4, Mertensová (32-Belg.) - Collinsová (USA) 3:6, 7:6 (9:7), 6:1, Juvanová (Slovin.) - Davisová (USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, Schmiedlová (SR) - Masárová (Šp.) 7:6 (7:0), 6:2, Wang Sin-jü (Čína) - Sorribesová (Šp.) 5:7, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Vondroušová (ČR) - Mihalíková, Sü I-fan (SR/Čína) 6:4, 6:1, Kolodziejová, Nosková (ČR) - Jonesová, Loebová (USA) 4:6, 6:1, 6:0.