Trumpa v Pensylvánii opouští právníci, jinde žaloby selhaly

Washington - Právnická firma Porter Wright Morris & Arthur, která zastupuje kampaň prezidenta Donalda Trumpa při stížnostech na údajné volební nesrovnalosti v Pensylvánii, se stáhla nejméně z jedné z kauz v tomto klíčovém státě. Soud v Michiganu dnes také zamítl jednu ze stížností Trumpova týmu ohledně voleb v Detroitu, další žalobu v Arizoně dnes prezidentova kampaň stáhla sama, píší média.

Právnická společnost ve vyjádření oznámila, že jejím klientům, tedy Trumpově kampani a dvěma voličům, "nejlépe poslouží, když se Porter Wright (z případu) stáhne".

Případ, který firma opouští, na rozdíl od dalších volebních žalob Trumpovy kampaně nenapadá jen malé množství hlasů, ale všech téměř 2,65 milionů lístků zaslaných poštou, z nichž většinu odeslali voliči demokratů. Žaloba přitom obviňuje nejvyšší volební činitelku v Pensylvánii ze "svévolných a nelegálních činů" a žádá, aby soud dočasně zakázal ve státu oficiální dokončení sčítání hlasů a zveřejnění finálních výsledků.

Vzhledem k tomu, že se případ po odchodu právní firmy v podstatě zastavil, je uzavření voleb v Pensylvánii o krok blíže, domnívá se list The Guardian. Podle tamních zákonů musí být finální výsledky jasné do 23. listopadu, podle dosud zveřejněných údajů tam přitom vyhraje demokrat Joe Biden, což mu zajistí i cestu do Bílého domu.

Společnost Porter Wright Morris & Arthur důvody pro stažení z kauzy nekomentovala, právníci zastupující Trumpa v jeho povolebních žalobách však čelí rostoucí kritice, protože se podle některých pozorovatelů podílejí na snaze podkopat americký demokratický proces.

To se týká i jedné z největších právních firem v USA Jones Day, která zastupuje republikány již řadu let. Někteří z vrcholných manažerů společnosti podle listu The New York Times vyjádřili v poslední době pochybnosti, zda by se společnost měla těmito Trumpovými povolebními kauzami zabývat a celkově spolupracovat s prezidentovou kampaní. Web law.com, který informuje o událostech z právnického prostředí v USA, přitom označil účast na Trumpových volebních žalobách za noční můru pro veřejný obraz obou firem.

Vládní experti i volební činitelé z jednotlivých států v poslední době totiž opakují, že neexistují žádné důkazy o rozsáhlých podvodech, o nichž opakovaně bez předložení důkazů prezident píše na sociálních sítích. Několik žalob prezidentova týmu také soudy již zamítly, dnes se k nim připojila žádost o zablokování zveřejnění konečných výsledků v demokratům nakloněném Detroitu, kterou zamítl státní soud v Michiganu.

Trumpův tým podle listu The Wall Street Journal dnes také stáhl stížnost na průběh voleb v Arizoně, kde podle prezidentových právníků nedostalo asi 200 lidí možnost opravit chybně vyplněné volební lístky. Prezidentovi právníci žalobu stáhli vzhledem k tomu, že Biden podle dnešních údajů vede ve státu nad Trumpem o více než 11.000 hlasů. Respektovaná společnost Edison Research dnes také přiřkla vítězství ve státu Bidenovi, jak již minulou středu učinila agentura AP a televize Fox News.