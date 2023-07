Trumpa možná čeká další obvinění

Washington - Bývalý americký prezident Donald Trump podle svého prohlášení na sociálních sítích dostal uvědomění od zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, že je stíhán v další větvi jeho vyšetřování. Krok zřejmě souvisí se zkoumáním Trumpových snah zvrátit výsledky posledních prezidentských voleb. Exprezidentovo oznámení potvrzovaly zdroje některých amerických médií, podle nichž vývoj signalizuje možnost nové obžaloby Trumpa.

Smithův tým nedávno proti republikánskému politikovi vznesl obvinění z neoprávněného přechovávání citlivých vládních dokumentů po odchodu z úřadu. Těsně předtím, co obvinění poslala k soudu velká porota, Trump také dostal dopis, v němž jej prokurátoři informovali, že je "terčem" vyšetřování.

Exprezident na své platformě Truth Social uvedl, že nové uvědomění jeho právníci dostali v neděli večer, načež byl o věci informován. "Vyšinutý Jack Smith... poslal dopis (zase to bylo v neděli večer!), kde uvádí, že jsem terčem vyšetřování velké poroty ve věci 6. ledna," napsal Trump v odkaze na datum, kdy jeho příznivci v roce 2021 vtrhli do sídla Kongresu při projednávání výsledků prezidentské volby roku 2020.

Trump po hlasování odmítl uznat, že jej současný prezident z Demokratické strany Joe Biden porazil ve spravedlivých volbách, a místo toho šířil fámy o podvodech s hlasy a naléhal na činitele v klíčových státech. Smithův tým jeho chování vyšetřuje řadu měsíců a před velkou porotou v této souvislosti nedávno vypovídal i Trumpův zeť Jared Kushner. Vyšetřovatelé také zkoumají Trumpův podíl na násilnostech ze 6. ledna, které byly jakýmsi vyvrcholením povolební kampaně poraženého kandidáta.

Z čeho by exprezident mohl být obviněný, není jasné. Mluvčí Smithe se podle agentury AP odmítl k dnešnímu vývoji vyjádřit.

Pokud by velká porota i v této věci obvinění navržené vyšetřovateli schválila, znamenalo by to pro Trumpa třetí obžalobu v době, kdy se uchází o návrat do Bílého domu. K soudu se kromě kauzy utajovaných dokumentů letos dostal také případ platby pornoherečce a údajné milence v době před prezidentskými volbami roku 2016.