Trump si upevňuje pozici favorita republikánských primárek

Washington - Kdyby americká Republikánská strana vybírala svého kandidáta do prezidentských voleb na konci srpna, exprezident Donald Trump by deklasoval soupeře ziskem 59 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky v sobotu zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ). Několikanásobně obžalovaný Trump v něm měl náskok na druhého guvernéra Floridy Rona DeSantise téměř 50 procentních bodů.

Čísla naznačují, že 77letý exprezident dál navyšuje náskok na své soupeře necelých pět měsíců před prvním kolem stranického výběru kandidáta do voleb v listopadu 2024. Průzkumu se účastnilo 600 republikánů, kteří uvedli, že se budou primárek účastnit. Své preference uváděli během posledních srpnových dní po první televizní debatě republikánských kandidátů, kterou Trump vynechal.

Za svou první volbu jej označilo 59 procent dotázaných, v případě DeSantise to bylo 13 procent. Pro floridského guvernéra je to další negativní signál poté, co jeho preference mezi republikány zaznamenaly v posledních měsících výrazný pokles. Trumpova podpora se naopak drží okolo 50 procent nebo nad touto hranicí od té doby, co se na konci března stal prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách Spojených států.

"Průzkum podtrhuje jeden z pozoruhodných rysů primárek roku 2024: Trestní stíhání, která by v minulosti možná kandidáta potopila, jen posílila nejsilnějšího uchazeče," uvádí WSJ. Trump byl za poslední měsíce obžalován celkem ve čtyřech kauzách včetně dvou, které navazují na jeho neochotu uznat porážku v posledních volbách a snahy zvrátit jejich výsledek.

Trump tváří v tvář obviněním z 91 trestných činů jakékoli pochybení odmítá a obžaloby vykresluje jako politicky motivované. Nová sondáž naznačuje, že většina republikánských voličů se s tímto popisem ztotožňuje. Například federální obžalobu, která Trumpa viní ze snahy narušit proces po posledních prezidentských volbách, označilo za neopodstatněnou a politicky motivovanou 70 procent respondentů.

Republikánští voliči začnou o svém kandidátovi do nadcházejících voleb rozhodovat v lednu ve státě Iowa. Zatím se kromě Trumpa a DeSantise do primárek přihlásila další desítka uchazečů o nominaci, přičemž třetím nejsilnějším se aktuálně zdá být Vivek Ramaswamy. Podnikatel, který před vstupem do politiky zbohatl ve farmaceutickém sektoru, byl však v průzkumu pro WSJ s pěti procenty až čtvrtý za bývalou americkou velvyslankyní při OSN Nikki Haleyovou.

U Demokratické strany k zisku nominace směřuje 80letý současný prezident USA Joe Biden, který se chce ucházet o druhý mandát. Autoři průzkumu pro vypracovaného pro WSJ se ptali také 1500 registrovaných voličů na potenciální souboj mezi Trumpem a Bidenem, přičemž oba muže podpořilo shodně 46 procent respondentů.