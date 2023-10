Trump se odvolal proti verdiktu, podle kterého zveličoval hodnotu svého majetku

Bývalý americký prezident Donald Trump, 3. října 2023, New York.

Bývalý americký prezident Donald Trump, 3. října 2023, New York. ČTK/AP/Shannon Stapleton

New York - Bývalý americký prezident Donald Trump se odvolal proti rozhodnutí soudce, podle kterého politik a jeho rodinná firma podváděli banky či pojišťovny zveličováním hodnoty svých nemovitostí. Odvolání přišlo v době, kdy u soudu v New Yorku pokračovala hlavní část procesu, z něhož verdikt vzešel. Trump i na třetí den jednání dorazil osobně, informují americká média.

Exprezidentův tým se na vyšší instanci obrátil, zatímco Trump v soudní síni poslouchal výpověď účetního, který pro něj kdysi pracoval a nyní byl prvním svědkem státu New York. Ten viní někdejší hlavu státu, její dva nejstarší syny a další ze systematického nadhodnocování majetku s cílem zajistit si lepší podmínky u bank či pojišťoven. Newyorská prokuratura požaduje uložení pokuty 250 milionů dolarů (skoro šest miliard Kč) a zákaz podnikání pro obviněné v daném státě.

Soudce Arthur Engoron už v přípravné fázi procesu na konci září uznal klíčové obvinění, když rozhodl, že exprezident se podvodu dopustil. Nyní před ním stojí několik dalších tvrzení prokuratury, přičemž konečný verdikt se čeká nejpozději v prosinci. Engoron v případu rozhoduje sám, neboť podle státního zákona se daný typ procesu odehrává bez poroty, uvádí agentura AP.

Projednávání Trumpova odvolání by se mohlo protáhnout za konec aktuálního procesu, píše agentura Reuters. Pokud by odvolací soud verdikt potvrdil, mohl by exprezident přijít o kontrolu nad některými svými nemovitostmi včetně mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu.

Exprezidentovi právníci tvrdí, že žádná nepravdivá prohlášení o svém majetku neučinil. Sám Trump vše prezentuje jako politickou perzekuci a neustále kritizuje prokurátorku Letitii Jamesovou i soudce Engorona, kterého mimo jiné označil za "vyšinutého".

V úterý si vzal na mušku i soudcovu asistentku Allison Greenfieldovou, kterou na své sociální síti Truth Social označil za přítelkyni lídra Demokratické strany v americkém Senátu Chucka Schumera. Příspěvek záhy z webu zmizel, krátce po setkání za zavřenými dveřmi mezi dvěma stranami sporu a soudcem. Engoron pak vydal nařízení, aby se Trump a další účastníci procesu veřejně nevyjadřovali o pracovnících soudu.

"Osobní útoky na členy mého soudního personálu jsou nepřijatelné, nevhodné a nebudu je za žádných okolností tolerovat," řekl soudce.