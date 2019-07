Trump opět obvinil Evropu a Čínu z měnových manipulací

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes opět obvinil Evropu a Čínu z měnových manipulací s cílem získat konkurenční výhodu na úkor Spojených států. Uvedl rovněž, že USA by tyto manipulace neměly nechávat bez odezvy.

"Čína a Evropa hrají velkou hru měnové manipulace a pumpují peníze do svých systémů, aby konkurovaly USA. Měli bychom to vyrovnat, nebo zůstaneme hlupáky, kteří sedí s rukama v klíně a zdvořile přihlížejí, jak jiné země hrají své hry, což dělají již mnoho let!" napsal Trump na svém twitterovém účtu.

Americké ministerstvo financí přitom ve své zprávě z konce května uvedlo, že žádný z velkých obchodních partnerů Spojených států zatím nesplňuje podmínky, aby mohl být označen za manipulátora s měnou. Mezi země, jejichž měnové praktiky je třeba pozorně sledovat, nicméně zařadilo Čínu, Německo, Irsko, Itálii, Japonsko, Jižní Koreu, Malajsii, Singapur a Vietnam.

Trump opakovaně vyzývá americkou centrální banku (Fed) k uvolnění měnové politiky. Tvrdí, že Evropská centrální banka (ECB) svou uvolněnou měnovou politikou uměle snižuje kurz eura, což poskytuje nepoctivou výhodu evropským exportérům.