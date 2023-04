Trump dorazil do New Yorku, kde jej čeká úvodní jednání u soudu

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump po příletu do New Yorku, 3. dubna 2023.

New York - Bývalý prezident Spojených států Donald Trump dnes přiletěl do New Yorku, kde si má v úterý u soudu vyslechnout obžalobu spojenou s "platbami za mlčení" před prezidentskou volbou v roce 2016. Newyorské úřady kvůli bezprecedentnímu soudnímu jednání zavádí mimořádná bezpečnostní opatření a varují potenciální demonstranty. Trumpovi právníci mezitím žádají, aby v soudní síni nebylo možné pořizovat video ani fotit.

Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021 je prvním trestně stíhaným prezidentem či exprezidentem v dějinách USA. Vinu v dané kauze, která se týká plateb údajným milenkám, odmítá, přičemž podle jeho právníků s tímto stanoviskem vystoupí také u soudu. Soudní jednání, kde budou oznámena obvinění, je v budově na Manhattanu na programu v úterý od 14:15 místního času (20:15 SELČ), příchod obviněného se čeká asi o tři hodiny dříve.

Trump do New Yorku, který byl po většinu života jeho domovem, dorazil z Floridy, kam se odstěhoval po odchodu z prezidentské funkce. Podle amerických médií jej na cestě soukromým tryskáčem z Palm Beach doprovázelo několik poradců a také syn Eric. Ten v příspěvku na twitteru ukázal, jak na televizi v letadle sleduje přímý přenos odletu, který přenášelo vícero amerických stanic.

Exprezidentovi obhájci mezitím požádali soudce Juana Mechana, aby v úterý v soudní síni zakázal pořizování audiozáznamů i videí. Opačný postup by podle jejich žádosti ještě zhoršil "takřka cirkusovou atmosféru" kolem daného případu a podkopal "dekorum" soudní procedury. Rozhodnutí v této věci by mohlo padnout ještě do konce dne.

Bezpečnostní složky den před historickým soudním jednáním uváděly, že nezaznamenaly signály o hrozbě výraznějších nepokojů. Newyorská policie se však připravovala na protesty. Vztyčila kovové bariéry kolem mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu, kde Trump hodlá strávit dnešní noc, a zablokovala také některé ulice poblíž budovy zdejšího soudu.

Newyorský starosta a bývalý policista Eric Adams prohlásil, že úřady nedovolí žádné "násilí a vandalismus" a že případní výtržníci budou stíháni. "New York je náš domov, ne nějaké hřiště pro váš nemístný hněv," citovala jej agentura AP.

Exprezidenta má vyslechnout soudce Juan Merchan, který předsedal i loňskému procesu, v němž byla z daňových podvodů usvědčena Trumpova realitní společnost. Sám Trump v případu obviněn nebyl.

K protestům vyzval Trump, který vyšetřování označuje za "hon na čarodějnice", a na sociálních sítích se někdy dokonce objevují výzvy k popravě státního zástupce Alvina Bragga, který má případ na starosti.

S demonstracemi příznivců šestasedmdesátiletého politika mají Spojené státy neblahé zkušenosti. Poté, co Trump odmítl uznat porážku ve volbách v roce 2020, zaútočili jeho stoupenci 6. ledna 2021 na budovu amerického Kongresu. Při útoku či nedlouho po něm přišlo o život devět lidí.

Jak ale poznamenává Reuters, tentokrát se někteří přívrženci Trumpa drží zpátky v obavách, že by v případě dalších násilných protestů mohli být zatčeni.

Trump, který se o prezidentský post chce ucházet i ve volbách příští rok, má před newyorským soudem stanout v úterý ve 14:15 místního času (20:15 SELČ). Úředníci mu odeberou otisky, vyfotografují ho a bude vyzván, aby prohlásil, zda se cítí vinen, či nevinen. Procedura bude za přísných bezpečnostních opatření trvat 15 až 30 minut a v budově soudu nebude v té době žádná jiná aktivita.

Přesná obvinění, jimž Trump čelí, stále nejsou známá, a to ani jeho vlastním právníkům, protože obžalovací spis je zapečetěn. Trumpovi právníci podle Reuters tvrdí, že exprezident bude trvat na své nevině. Veřejně se má Trump ke kauze vyjádřit až po návratu na Mar-a-Lago v úterý ve 20:15 místního času (středa 2:15 SELČ), uvedla jeho kancelář.

V případu jde o platbu 130.000 dolarů (2,9 milionu Kč) Stormy Daniels v posledních dnech prezidentské kampaně v roce 2016. Trump, který popírá, že by s pornoherečkou měl poměr, ji nevykázal, jak měl.

Samotná platba za mlčení, označovaná jako "hush money", není protizákonná. Předmětem sporu je právě to, jak Trumpův právník Michael Cohen tuto úhradu vykázal v účetnictví, tedy jako výdaje na právní služby. Kvůli tomu také Trump čelí obvinění z falšování výkazů o své podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že transakce se odehrála před volbami, mohla by být posuzována také jako porušení pravidel financování předvolební kampaně.