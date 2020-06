Trump dle zdrojů nemá na výběr v případě obchodní dohody s Čínou

Washington - Americký prezident Donald Trump nemá příliš na výběr a bude se zatím muset držet první fáze obchodní dohody s Čínou, přestože je naštvaný na Peking kvůli koronavirové pandemii, novému bezpečnostnímu zákonu pro Hongkong a zmenšujícím se nadějím, že Čína splní stanovený objem nákupu amerického zboží. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené s rokováním americké vlády.

Obchodní jednání mezi USA a Čínou trvala více než dva roky. Za tu dobu byla uvalena cla na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA dosahuje 370 miliard USD (8,9 bilionu Kč). Spor ale také způsobil ztráty na finančních trzích a zhoršil vyhlídky na globální ekonomický růst ještě dlouho předtím, než vypukla koronavirová pandemie.

V posledních týdnech se objevují téměř denně z Bílého domu náznaky, že Trump by mohl dohodu zrušit. Podniky, investoři i čínští obchodníci doslova visí na každém jeho slovu a tweetu. V pátek Trump oznámil, že USA začnou rušit některá obchodní a cestovní privilegia pro Hongkong, o obchodní dohodě se však nezmínil. Akciové trhy si tak oddechly.

Tvrdé výstupy proti Číně a kritika rozvážnějšího přístupu předchozí vlády prezidenta Barracka Obamy jsou hlavní součástí Trumpovy strategie pro znovuzvolení do funkce.

V reakci na páteční Trumpovo vystoupení ohledně Hongkongu však Čína podle zdrojů řekla státním firmám, aby pozastavily rozsáhlé nákupy zemědělských produktů z USA, včetně sóji a vepřového. Takové rozhodnutí způsobí, že Čína bude dále zaostávat v plnění svých závazků o zvýšení nákupů zboží a služeb z USA v příštích dvou letech o 200 miliard USD. Někteří analytici ještě před koronavirovou epidemií upozorňovali, že splnění tohoto cíle není reálné.

Zrušení dohody by znovu spustilo předchozí, téměř dva roky trvající obchodní válku mezi USA a Čínou. A to v době, kdy míra nezaměstnanosti v USA je nejhorší od hospodářské krize ve 30. letech minulého století.

Dalším krokem by pravděpodobně bylo, že by USA oživily dříve plánovaná, ale nakonec zrušená cla na v Číně vyrobené zboží za 165 miliard USD, včetně mobilních telefonů a počítačů Apple, hraček a oblečení, což by nakonec zaplatily americké firmy a tyto náklady přesunuly na spotřebitele. Peking by pak zavedl odvetná cla, což by vyvolalo nestabilitu na trzích a zpozdilo oživení.

Podle zdrojů není Trump v dobré situaci. "Pokud se bude dohody držet, dostane prázdnou dohodu, a pokud jí opustí, bude důsledkem více akcí, které vytvoří ekonomickou brzdu a větší nestabilitu," prohlásil jeden ze zdrojů. Odchod od dohody pět měsíců před prezidentskými volbami by podle analytiků také Trumpovi nepřineslo potřebnou politickou výhodu v nerozhodnutých státech s vysokým zastoupením zpracovatelského průmyslu.