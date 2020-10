Trump a Biden se na dálku utkali v souběžných diskusích s voliči

Washington - Americký prezident Donald Trump a jeho hlavní soupeř v boji o Bílý dům Joe Biden v noci vystoupili v souběžných televizních diskusních pořadech, které podle zpravodajských agentur ukázaly ostrý kontrast v jejich vyjadřování i v názorech. Kromě vzájemné kritiky večer přinesl vyhýbavé odpovědi na některé ožehavé otázky. Trump neprozradil, zda byl před prvním přímým duelem s Bidenem testován na koronavirus a odmítl odsoudit konspirační teorii QAnon. Kandidát demokratů naopak znovu nedal jasnou odpověď ohledně možného rozšíření nejvyššího soudu Spojených států.

Dva samostatné pořady s účastí voličů nahradily původně naplánovanou prezidentskou debatu, zrušenou ve světle šíření koronavirové nákazy v Bílém domě. Diskuse pořádané televizními stanicemi NBC a ABC začínaly ve stejný čas a Trump s Bidenem tak soupeřili nejen o přízeň nerozhodnutých voličů, ale i o diváky u obrazovek.

Konkurenční vystoupení mimo jiné zvýraznila odlišnosti v přístupu ke kampani necelé tři týdny před jejím koncem, píše agentura Reuters. Trump zůstal u tradičního bojovného stylu a pouštěl se do slovních potyček s moderátorkou Savannah Guthrieovou, zatímco Biden obšírně hovořil o politických plánech a útoky cílil především na přístup Bílého domu k pandemii. Rozdílný přístup k tomuto tématu dokládá i to, že Trump hovořil s odhaleným obličejem, kdežto Biden měl nasazenou roušku.

Podle agentury AP prezident odpovídal vyhýbavě na dotaz, zda byl před první debatou s Bidenem 29. září testován na koronavirus. "Možná jsem test měl, možná ne," řekl. Podle pravidel debaty museli oba kandidáti mít před společným vystoupením negativní test. Trump řekl, že už nemá žádné příznaky covidu-19, připustil však, že měl podle svých lékařů koronavirem lehce infikované plíce, když byl hospitalizován. Kdy měl před nemocí naposledy negativní test, se však veřejnost ani tentokrát nedozvěděla.

Podobný scénář se opakoval, když se Guthrieová prezidenta zeptala, zda odmítá konspirační teorii QAnon, jejíž popularita podle amerických médií rychle roste. "Nic o tom nevím. Vím, že jsou velmi proti pedofilii, bojují s ní velmi tvrdě. Ale nic o tom nevím," odpověděl Trump.

Hnutí QAnon vychází z domněnky, že svět je řízen spolkem satanistických pedofilů zneužívajících děti. Stoupenci konspirační teorie věří, že Trump stojí v čele tajného tažení proti tomuto zločinnému spolku. Prezident po otázce na toto téma začal mluvit o nesourodém krajně levicovém hnutí Antifa, které on a další členové jeho administrativy viní z rozdmýchávání nepokojů při protestech proti rasismu a policejní brutalitě. "Říkám vám, o čem vím," řekl prezident. "Vím o Antifě a radikální levici a vím, jak násilní a jak brutální jsou, a vím, jak pálí města řízená demokraty," dodal.

Biden mezitím ve své diskusi Trumpa obvinil, že stále "nic" nedělá pro boj s koronavirem, který si v USA vyžádal již přes 217.000 obětí a kterým se prezident sám nakazil. "Ocitáme se v situaci, kdy máme přes 210.000 mrtvých a co dělá? Nic. Nenosí roušku," řekl bývalý viceprezident v debatě na kanálu ABC.

Moderátor George Stephanopoulos se Bidena zeptal, zda by byl pro zvýšení počtu soudců nejvyššího soudu. O takové varantě se spekuluje v souvislosti se schvalováním dalšího soudce navrženého prezidentem Trumpem a očekávaným posílením převahy konzervativních členů nad liberály v devítičlenném nejvyšším soudu. Bidenova odpověď byla podle webu BBC rozporuplná. Nejprve řekl, že není fanouškem takového kroku, posléze ale uvedl, že je ochoten o rozšíření soudu uvažovat, pokud Trumpovu nominantku Senát potvrdí.

Deník The New York Times (NYT) ve dvou televizních diskusích nespatřoval žádné známky toho, že by Trump nebo Biden vybočovali z kurzů nastavených před mnoha měsíci. "Pokud jde o stěžejní téma voleb, tedy o koronavirovou pandemii, zdálo se, že dva kandidáti se nacházejí nejen v různých televizních studiích, ale i v různých vesmírech," uvádí NYT.

Šéf Bílého domu znovu bránil kroky své administrativy související se šířením covidu-19 a pokračoval ve zpochybňování přínosu roušek. Rovněž pokračoval v útocích na integritu voleb, podle BBC nicméně poprvé řekl, že výsledek přijme i v případě prohry. "A pak se ptají: Přijmete poklidné předání (moci)? A odpověď zní: Ano, přijmu," uvedl Trump.