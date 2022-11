Trpišovský přiblížení se Plzni neřeší, Slavia se podle něj soustředí jen na sebe

Praha - Přestože fotbalisté Slavie využili sobotní prohry Plzně se Spartou 0:1 a po dnešním vítězství 3:1 nad Ostravou v 15. kole první ligy se Viktorii v neúplné tabulce přiblížili na jediný bod, trenér Jindřich Trpišovský na to nehledí. Ztráta obhájce titulu podle něj nic nezměnila na koncentraci jeho týmu na domácí zápas s Baníkem.

Viktoria má k dobru středeční dohrávku s nováčkem z Brna. "Víme, že máme manko na soupeře (Plzeň). Každé zkrácení je samozřejmě příjemné. Měli jsme teď ale tolik starostí. Čtvrteční zápas (Evropské konferenční ligy se Sivassporem), který se nám nepovedlo vyhrát, k tomu jsme ještě nepostoupili. Koncentrovali jsme se hlavně na to, abychom zvládli zápas s Baníkem," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Ostravané šli do utkání až z dvanácté pozice. "Upozorňovali jsme kluky, že se nemůžeme dívat na to, kde je soupeř v tabulce, ale naopak na sílu týmu a že ta patří jinam než tabulkově. Soustředili jsme se všichni na to, abychom zvládli tento zápas a navázali jsme na utkání na Bohemce a se Spartou a potvrdili bodový zisk. Naladění by bylo úplně stejné, ať by to včera (mezi Plzní a Spartou) dopadlo jakkoli," uvedl šestačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Na góly si 16.130 diváků v Edenu muselo počkat do druhé půle. Domácí dostal do vedení vlastní brankou Filip Kaloč, vyrovnání obstaral Jiří Fleišman. Triumf vršovického celku zařídil premiérovými dvěma zásahy v lize střídající Matěj Jurásek.

"Potřebujeme se soustředit na sebe a zvládat zápasy. Tohle jsou zápasy, v nichž body nedostanete lacino. S Baníkem jsou zápasy vždycky těžké, ať je to doma nebo venku. Body si musíte zasloužit. Mají dobrý tým. Je jedno, jak hrají soupeři. I kdyby to včera dopadlo jinak, tak bychom dneska potřebovali vyhrát," konstatoval Trpišovský.

"Chceme vyhrát každý zápas a samozřejmě jako každý rok i titul pro Slavii. K tomu patří zvládání utkání. To, jestli někdo ztratil nebo jak hrál předtím, na nás nemůže mít vliv. Musíme koukat na sebe a zvládat svoje zápasy, a ne to posuzovat podle toho, jestli někdo ztratil nebo ne," prohlásil někdejší kouč Žižkova či Liberce.