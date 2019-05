Tripartita se dnes mimořádně sejde, bude jednat o růstu platů

Praha - Tripartita se dnes mimořádně sejde kvůli zvyšování platů ve veřejné správě a službách v příštím roce. Jednat by měla o návrzích vlády a o požadavcích odborů. Ani kabinet, ani odboroví předáci svou představu o růstu výdělků ve veřejném sektoru zatím nezveřejnili. Odboráři jen uvedli, že budou požadovat přidání celé sumy do základu, ne do odměn.

Ve veřejném sektoru pracovalo loni 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se v minulém roce zvedl o 10,8 procenta. Odměny tvořily 7,2 procenta průměrného výdělku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před týdnem oznámil, že rozpočet na příští rok je téměř hotový, chybí jen rozhodnutí o zvýšení platů. Přidání ale vyjde na pár desítek miliard korun. Předseda vlády řekl, že kabinet svou představu má, upřesnit ji ale nechtěl. Podle konvergenčního programu, který v dubnu zveřejnilo ministerstvo financí, by se suma na platy měla příští rok proti letošku zvednout o 5,9 procenta. Víc než ostatní pracovníci by si měli znovu polepšit učitelé. Vláda jim slibovala růst výdělku o 15 procent.

Odboráři vyzvali kabinet k jednání už koncem dubna. Svolání mimořádné tripartity je ale překvapilo. Předseda úřednických odborů Pavel Bednář ho označil za "zvláštní krok vlády". Vyjednávání o platech se totiž dosud vždy vedla jen mezi členy kabinetu jako zástupci zaměstnavatele, tedy státu, a mezi předáky, kteří hájili zájmy pracovníků. Podnikatelé u jednacího stolu nebyli. Celá tripartita projednávala pak až výsledný rozpočet, který dohodu ministrů a odborářů o platech zahrnoval.

Platy ve veřejných službách a správě se zvyšovaly naposledy letos v lednu. Tarify - tedy základ příjmu - se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn. Babiš už dřív řekl, že takové zvyšování výdělků jako v minulých letech kvůli zpomalování hospodářského růstu neočekává.