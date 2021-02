Třinec vyhrál v Pardubicích a vede extraligu

Pardubice - Hokejisté Třince zvítězili v zápase 46. kola extraligy na ledě Pardubic 6:2 a dostali se do čela soutěže. Oceláři využili zaváhání Sparty a mají na Pražany náskok jednoho bodu. Slezané vyhráli desátý z posledních jedenácti zápasů, dvěma góly k tomu pomohli útočník Miloš Roman a obránce Martin Gernát.

V sestavě Dynama chyběl z osobních důvodů elitní centr Tomáš Zohorna a na ofenzivní síle domácích se to projevilo. Po úvodních šancích změnil bezbrankový stav Roman, který tečoval Adámkovu střelu od modré. Gól slovenského útočníka ale musel potvrdil videorozhodčí, neboť Roman puk zasáhl na hranici hry vysokou hokejkou.

Oba celky se následně mohly prosadit v přesilových hrách, Barulin i Štěpánek byli ale pozorní. Ve 23. minutě hosté své vedení zvýšili, když po Gernátově přihrávce přesně zakončil opět Roman. Šance na bodový zisk domácích následně klesly po Marcinkově zásahu ve 25. minutě.

Východočechy na chvilku vrátila do hry Poulíčkova branka v oslabení, v pokračující přesilové hře ale získal zpět tříbrankový náskok Třinci Rodewald. Navíc vzápětí byl vyloučen Mikuš a hosté se opět prosadili v početní výhodě, od modré čáry přesně střílel Gernát.

Slovenský reprezentant a nejproduktivnější bek soutěže se prosadil i ve třetí části. Tentokrát překonal již brankáře Kloučka, jenž na posledních dvacet minut nahradil Barulina. Hosté byli lepší a mohli přidat i další góly, poslední slovo však měl domácí Kousal, jenž v 60. minutě bleskově využil přesilovku pět na tři.

Hlasy trenérů po zápase:

Richard Král (Pardubice): "Dnes se nám zápas absolutně nepovedl. Šance, které jsme si vytvořili v první třetině, jsme zase chtěli sehrát do prázdné branky. Třinec využil většinu svých šancí, pak už je to s takovým soupeřem těžké. První branka byla šťastná teč, za druhou stálo naše špatné rozehrání hráčů, při třetí jsme jim přihráli. Prostě dnes byl den blbec, to se stává a my to musíme hodit za hlavu. Za dva dny máme další zápas, tak se v tom nesmíme moc utápět."

Václav Varaďa (Třinec): "Těší mě konečný výsledek, myslím, že jsme hráli velice dobře. Byli jsme produktivní, dali krásné góly. První z nich nám hodně pomohl, dodal nám sebevědomí do dalších minut. I když jsme inkasovali v naší přesilové hře, tak jsme ve druhé třetině kontrolovali průběh utkání a když už jsme domácím nabídli nějaké příležitosti, tak si s nimi Kuba Štěpánek poradil. Se třemi body tedy panuje na naší straně velká spokojenost."