Třinec vyhrál v Hradci Králové po obratu 3:2 a vede extraligu

Hradec Králové - Hokejisté Třince zvítězili v dohrávce 6. kola extraligy v Hradci Králové 3:2, přestože prohrávali 0:2, a dostali se do čela tabulky o bod před Liberec. Mountfieldu získali v úvodní třetině dvoubrankové vedení Ahti Oksanen s Graemem McCormackem, v úvodu druhé části snížil Andrej Nestrašil a v závěrečném dějství otočili výsledek Erik Hrňa a Miloš Roman, který se prosadil v čase 56:15.

Mountfield se ujal vedení v 6. minutě, kdy finský útočník Oksanen střelou z pozice mezi kruhy zamířil k levé tyči Mazancovy branky a v pátém utkání v české extralize se radoval z premiérové branky. Lukeš si na druhé straně poradil s Nestrašilovou šancí, blízko vyrovnání byl po Marinčinově střele odražené od zadního mantinelu Michal Kovarčík a potom také Kofroň.

V závěru úvodní části se dostali domácí při vyloučeních Kofroně a Hrni na tři sekundy do početní výhody pěti proti třem a vytěžili z ní zvýšení. Jen vteřinu po návratu prvního hříšníka se trefil kanadský obránce McCormack.

V úvodu druhé části se prosadili v početní výhodě také Oceláři a střelou z pravého kruhu snížil Nestrašil. Vrátit Východočechům dvoubrankový náskok měl možnost v 25. minutě ve vlastním oslabení Perret, ale Mazanec si s jeho pokusem poradil. Lukeš zase zabránil ve vyrovnání Michalu Kovařčíkovi, Mazanec si poradil s Kalinovou šancí.

Domácí se ubránili při Blainově trestu a sami nevyužili při Daňově vyloučení velký tlak před Mazancem, který odešel v létě do Třince právě z Hradce Králové. Oceláři mohli smazat ztrátu v 47. minutě při Pavlíkově trestu, když domácím pomohla po Kundrátkově pokusu tyč a znovu ji trefil už po přesilovce také Zahradníček.

V polovině třetí třetiny už upravil na 2:2 Hrňa, jehož našel zpoza branky Marcinko. V 55. minutě v přesilové hře trefil domácí Pavlík tyč a na druhé straně rozhodl tečí Adámkovy střely Roman.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Zápas jsme dobře rozehráli, po první třetině jsme vedli 2:0 a byli jsme na koni. Hráli jsme velmi dobře, ale naší nedisciplinovaností jsme soupeři darovali přesilovku, z které snížil. Od té doby se projevila kvalita a velká ofenzivní síla Třince. Od toho gólu byl lepší a my jsme se začali bát o výsledek a přestali jsme hrát aktivní a pro soupeře nepříjemný hokej. Čekali jsme, co s námi Třinec provede, a zaslouženě vyrovnal. V závěru si samozřejmě můžeme myslet, že soupeř šťastně rozhodl zápas, ale my jsme měli přesilovku, z které jsme měli rozhodnout. Dali jsme tyčku a potom jsme byli potrestaní za pasivitu v zápase. Byť šťastně, tak soupeř zaslouženě vyhrál."

Václav Varaďa (Třinec): "Pět šest minut v první třetině bylo z naší strany velmi dobrých. Vytvořili jsme si stoprocentní gólové šance, ale neproměnili jsme je. Potom přišlo takové uspokojení, možná myšlenky na to, že to bude lehké. Dvakrát jsme inkasovali a bylo těžké se dostat zpátky do hry. Stálo nás to spoustu sil. Ve druhé i ve třetí třetině jsme hráli poctivě, urputně a vybojovali jsme si příležitosti. Nakonec i možná se štěstím jsme vstřelili góly, které jsme potřebovali. Chtěl bych pochválit hráče, že za tím šli a celých čtyřicet minut věřili, že to můžeme dát. Výborně jsme bránili oslabení a tam byl rozdíl. I když nás domácí mačkali, měli spoustu šancí hlavně v přesilových hrách, tak jsme to přestáli. Nakonec to skončilo možná krutě pro soupeře, ale pro nás skvěle a bereme tři body."