Třinec ve finále zaútočí na zlatý hattrick, Sparta na první titul po 15 letech

Praha - Úvodními dvěma zápasy v Třinci vypukne v extralize finálová bitva o Masarykův pohár určený nejlepšímu týmu vyřazovacích bojů. Zatímco domácí Oceláři mohou završit nejúspěšnější období klubové historie zkompletováním zlatého hattricku a ve finále jsou již počtvrté za sebou, Sparta se do boje o zlato, na které čeká od roku 2007, prodrala po šesti letech. První utkání se odehraje v pondělí, druhý souboj je na programu v úterý. Oba duely začnou v 17 hodin. Nový šampion bude korunován nejdříve v sobotu 23. dubna, nejpozději týden poté.

Třinec vyhrál od sezony 2018/19 v play off všech osm sérií, obě letošní s Vítkovicemi a Mladou Boleslaví dokonce bez prohry. Získat tři tituly v řadě se v české hokejové extralize povedlo naposledy Vsetínu v 90. letech. Poslední překážkou je Sparta. "Je to samozřejmě těžký soupeř. Závěr základní části měl velmi dobrý, navázal na to v play off a postup do finále si zasloužil. Ta sebedůvěra může hrát velkou roli, ale my si na ně věříme," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

Slezané inkasovali v letošním play off v osmi utkáních pouhých sedm branek a se sparťany neztratili v základní části ani bod. Doma vyhrál Třinec 4:2 a 4:1, venku 7:4 a 8:5. "Během sezony jsme proti ní sehráli velmi dobré zápasy a budeme na to chtít navázat," podotkl kouč. Zejména v obou duelech v Praze plály emoce a strhla se nejedna potyčka. "V těch zápasech bylo všechno a věřím, že to podobné bude i teď," dodal Varaďa.

Na dotaz, jestli jsou Oceláři kompletní a zda se někdo v tréninku nezranil, odpověděl vyhýbavě. "Kluci mají sil dost. Tým je připravený a nažhavený," řekl trenér, který koncem roku 2021 oznámil, že v Třinci skončí. "Tým je připravený tak, aby vstoupil v pondělí do utkání. Takové nastřeleniny... My tvrdě trénujeme během této pauzy, v našem tréninku nechybí osobní kontakt. Kluci jsou pobouchaní, ale je to finále. A to chce hrát každý," zdůraznil Varaďa.

Série bude pikantní pro Petra Vránu, který byl vyměněn před třemi lety do Třince ze Sparty, kde působil i jako kapitán. "Dá se očekávat, že to bude těžká série. Sparta je vynikající mančaft, ke konci sezony chytla formu, nebude to vůbec jednoduché," uvedl Vrána, který je s šesti body (3+3) nejproduktivnějším hráčem týmu v play off.

"Individuálně nemá význam si na někoho dávat pozor, kvalitních hráčů je tam strašně moc. Jsou zaslouženě ve finále. Věřím, že to bude dobrý hokej a že se bude všem líbit," řekl Vrána. Zatímco Třinec hraje finále počtvrté v řadě, Sparta poprvé od roku 2016. "Menší roli to hrát může. Ale Sparta je velmi zkušený tým, má skvělé hráče, kteří toho prošli spoustu. Jistě bude taky dobře připravená," dodal.

Paradoxně i Josef Jandač po sezoně na střídačce Sparty bez ohledu na výsledek skončí. A má šanci odejít jako ten, kdo ukončil dlouholeté čekání na kýžený úspěch. "Vždy chcete odvést tu práci, ať už smlouvu máte, nebo ne. Není to pro mě žádný rozdíl. Chci odvést maximum a pomoct to mužstvu vyhrát, ale nechci, aby se to stáčelo k mé osobě, zda to Sparta prolomí, nebo neprolomí. Samozřejmě bych si ale přál, aby to vyšlo," řekl Jandač na dnešním setkání s novináři.

"Nechci úplně rozebírat, co bude rozhodovat. Já doufám, že to, co budeme my chtít, ale vám to určitě říkat nebudu," prohlásil s úsměvem. "Třinec má každopádně dobrou nejen defenzivu, ale i ofenzivu. Není to jen o tom, že dostávají málo gólů a ty výsledky jsou podpořené jen dobrou hrou v obraně. Jde o silné mužstvo, které hraje v obraně i útoku dobře," dodal Jandač, jenž bude postrádat jednu z klíčových opor útoku Davida Tomáška.

Na ledě povede Spartu do boje kapitán Michal Řepík, jenž byl při poslední finálové účasti sparťanů paradoxně na druhé straně a dopomohl tehdy k titulu Liberci. "Měli jsme nějaké dny volna, dnes jsme poprvé trénovali a samozřejmě už se naplno připravujeme na boj o titul. Víme, že už se to blíží. A těšíme se na to," uvedl Řepík.

"Třinec má zkušený tým, hrají dlouho pospolu, takový ten základ toho kádru je tam už čtyři pět let. Počtvrté za sebou se dostali do finále, z toho dvě poslední vyhráli. Hrají dobře kompaktně, dobře brání a čekají na brejky, mají dobré přesilovky a ti zkušení hráči, které v týmu mají, vědí dobře, jak to mají hrát, což je určitě jejich deviza," vyjmenoval Řepík hlavní přednosti soupeře.

Statistické údaje před prvním a druhým zápasem finále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy - 18. a 19. dubna: HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - HC Sparta Praha (3.). Začátky: pondělí 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 7:4, 4:2, 8:5, 4:1 (nejproduktivnější hráči: Martin Růžička, Petr Vrána oba 4+1 - Filip Chlapík 2+4). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 19 zápasů - 9 výher - 3 výhry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 4 prohry - skóre 65:59. Nejproduktivnější hráči v play off: Petr Vrána 8 zápasů/6 bodů (3 branky + 3 asistence) - David Tomášek 10/13 (6+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/48 (21+27) - Filip Chlapík 53/70 (31+39). Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl průměr 0,77 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 96,49 procenta a třikrát udržel čisté konto - Július Hudáček 1,40 a 93,66, Matěj Machovský 2,23, 92,19 a jednou udržel čisté konto, . Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl 1,64, 93,00 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři se utkají se Spartou v play off počtvrté. V roce 2002 vyhráli Pražané ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy, o 11 let později byli ve stejné fázi úspěšnější Oceláři (4:3) a v roce 2015 v semifinále vyhrál také Třinec (4:2). - Třinec postoupil do finále přes Vítkovice (4:0 na zápasy) a Mladou Boleslav (4:0). Sparta vyřadila Liberec (4:1) a České Budějovice (4:1). - Oceláři jsou ve finále posedmé a útočí na čtvrtý titul po letech 2011, 2019 a loňském triumfu. V letech 2008, 2015 a 2018 získali stříbro. Jejich medailovou sbírku doplňuje ještě bronz z roku 1999. - Sparta je ve finále podesáté. V letech 1990, 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007 v něm uspěla, v letech 1988, 2001 a 2016 se musela spokojit se stříbrem. Tituly má také z let 1953 a 1954, druhá skončila devětkrát. Bronz získala sedmnáctkrát. - Třinec vyhrál všech osm zápasů v letošním play off a celkově drží vítěznou sérii deset zápasů v součtu s koncem základní části. - Oceláři doma vyhráli pětkrát za sebou. - Sparta prohrála jen dva z posledních sedmnácti duelů. - Pražané venku prohráli dva z uplynulých tří zápasů. - Třinec ve vzájemných zápasech vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Oceláři vyhráli osm sérií play off za sebou, Naposledy neuspěli ve finále v roce 2018, kdy podlehli ve finále Kometě Brno 1:4. - Všechny tři tituly s Oceláři v letech 2011, 2019 i loni získali ze současného kádru útočníci Erik Hrňa a Martin Růžička. Před třemi roky i loni byli u triumfu obránci Marian Adámek, Milan Doudera a David Musil a útočníci Aron Chmielewski, Vladimír Dravecký, David Kofroň, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík, Tomáš Marcinko, Rostislav Martynek, Jonáš Peterek a Petr Vrána. V roce 2019 slavili také bek Jakub Matyáš a útočník Vladimír Svačina, loni zadáci Jan Jaroměřský, Tomáš Kundrátek a útočníci Patrik Hrehorčák, Daniel Kurovský a Miloš Roman. Do mistrovských sezon 2010/11 a 2018/19 zasáhl i brankář Lukáš Daneček, do ročníků 2018/19 a 2020/21 bek Jan Zahradníček. V sezoně 2018/19 se představil krátce i Kundrátek před odchodem do Davosu a útočník Vít Christov a v minulém ročníku forvard Ondrej Šedivý. - Kouč Václav Varaďa získal s Oceláři v roce 2011 titul jako hráč a o osm let později a loni jako trenér. Je také mistrem světa z let 2000 a 2005, v roce 1996 získal v AHL Calder Cup s Rochesterem a v roce 2007 titul ve Švýcarsku s Davosem. Jeho asistent Marek Zadina, také bývalý útočník, byl v mistrovském kádru Jihlavy v roce 1991 a jako asistent byl u titulu Ocelářů před třemi roky a loni. - Útočník Martin Růžička, mistr světa z roku 2010, byl v roce 2006 i v mistrovském kádru Sparty. Brankář Marek Mazanec triumfoval v roce 2013 s Plzní. Forvard Rostislav Martynek z Třince získal v roce 2015 titul s Litvínovem a Slovák Martin Bakoš v roce 2016 s Libercem. - Polský útočník Aron Chmielewski slavil triumf v roce 2013 v Polsku s Krakovem a obránce Bartosz Ciura s útočníkem Filipem Komorským v letech 2018, 2019 a 2020 s GKS Tychy, slovenský forvard Vladimír Dravecký má zlato z rodné země z let 2010 a 2011 s Košicemi a jeho krajan Tomáš Marcinko slavil se stejným klubem v roce 2014 a Bakoš v roce 2012 se Slovanem Bratislava. - Slovenský obránce Martin Marinčin v roce 2018 získal Calder Cup s Toronto Marlies, útočník Andrej Nestrašil v roce 2013 s Grand Rapids Griffins. - Kapitán Třince Petr Vrána působil ve Spartě od začátku sezony 2016/17 do ledna 2019 a nosil také kapitánské "céčko". - Obránce Tomáš Pavelka ze Sparty získal v extralize titul v roce 2015 s Litvínovem, útočník Jan Buchtele slavil v letech 2010 a 2012 s Pardubicemi a kapitán Michal Řepík v roce 2016 s Libercem. - Slovenský gólman Sparty Július Hudáček získal titul ve slovenské extralize v letech 2009, 2010 a 2011, v roce 2012 slavil zisk stříbra se Slovenskem na mistrovství světa v Helsinkách. Švédský útočník Erik Thorell triumfoval v roce 2011 s Färjestadem a loni byl v mistrovském kádru švýcarského Zugu. - Při poslední účasti Sparty ve finále v roce 2016, kdy Pražané prohráli s Libercem 2:4 na zápasy, byli ze současného kádru obránce Adam Polášek a útočníci Buchtele, Miroslav Forman a Daniel Přibyl. V týmu byl v sezoně 2015/16 i forvard David Dvořáček, který ale hostoval v prvoligovém Kladně. - Trenér Josef Jandač dovedl Spartu v roce 2016 ke stříbru a byl asistentem trenéra Vladimíra Růžičky při zisku zlata české reprezentace na mistrovství světa v Německu v roce 2010. Další kouč Pražanů Miloslav Hořava byl jako asistent u triumfu Litvínova v roce 2015. Bývalý obránce Hořava je i mistrem světa z roku 1985 z Prahy a v domácí nejvyšší soutěži získal tituly s Kladnem (1980) a s Jihlavou (1984 a 1985). Asistent trenéra Sparty a sportovní manažer Jaroslav Hlinka dosáhl se Spartou na čtyři mistrovské tituly (2000, 2002, 2006 a 2007), bývalý útočník je i mistrem světa z roku 2001 z Německa.