Třinec (Frýdecko-Místecko) - Obyvatelé Třince na Frýdecko-Místecku slaví jeho zařazení mezi statutární města. Lidé v šestatřicetitisícovém slezském městě to považují za historický mezník a zároveň privilegium, které si Třinec zaslouží. Na slavnosti jim zpívají místní děti, folklorní soubory i známí umělci, kteří odtud pocházejí, například Markéta Konvičková nebo Lake Malawi s Albertem Černým.

V parku u třinecké Základní umělecké školy zasadili představitelé města spolu se zástupci Třineckých železáren (TŽ) a dalšími hosty lípu. Lopaty se postupně chopila většina z desítek účastníků aktu včetně dětí. Strom bude připomínkou jednak zařazení Třince mezi statutární města, ale také 100. výročí vzniku Československa. Odpoledne na náměstí Svobody začala veselice, jejímž mottem je Třinečáci pro Třinečáky. Kromě hudebních vystoupení jsou tam k ochutnání místní speciality, jako placky, koláče nebo sýry, a k dostání regionální výrobky.

Být statutárním městem je podle místních pro Třinec důležité z řady důvodů - například kvůli strategické poloze u polských a slovenských hranic nebo proto, že je ekonomickým lídrem regionu. Primátorka Věra Palkovská (SNK Osobnosti pro Třinec) řekla ČTK, že díky tomu má město vyšší šanci získávat na dotace.

"Řeknu vám konkrétní příklad. Před zhruba půl rokem, tři čtvrtě rokem jsme chtěli získat dotaci na podporu čisté mobility a splnili jsme vlastně všechny podmínky vyjma jedné: tento dotační titul byl určen pouze pro statutární města," řekla Palkovská. Příkladů by podle ní bylo mnohem víc. "Jsme přesvědčeni o tom, že na tom novém hřišti, ve vyšší lize, bude více možností, více příležitostí, ale na nás záleží, jak je zvládneme, jak to ustojíme a jak toho využijeme," řekla primátorka.

Podle generálního ředitele TŽ Jana Czudka jde o velké vyznamenaní jak pro město, tak pro železárny. "Jak se u nás populárně říká, že zgoda buduje a niezgoda rujnuje (pozn. - shoda buduje, neshoda ničí), tak my se tady umíme na všem domluvit a jít dál a jenom to je cesta, jak rozjet další projekty," řekl Czudek.

Pro Třinec je to ale podle něj i závazek. "Už nikdo na nás nebude pohlížet jako na nějaké provinční město, kde potomci chudých pastevců nejvýchodnější gubernie našeho kraje se snaží něco dělat. Dneska jsme plnohodnotným statutárním městem v České republice a takto na nás budou všichni nahlížet," řekl Czudek.

Vládní zmocněnec, senátor Jiří Cienciala, řekl, že Třinec si jmenování zaslouží a že jeho prosazení nebylo jednoduché kvůli připomínkám na různých úrovních. "Statutárním městem se může stát město, které má nějaké činy, které udělalo něco, co neudělali jiní, které má aktivity permanentní, které to město dostaly do nějaké pozice, s kterou se nedá v nejbližším okolí nic srovnávat - takový je výklad definice statutárního města a to jsme používali v argumentaci. Zejména v Senátu to bylo těsné," řekl Cienciala.

Zpěvák skupiny Lake Malawi Albert Černý má z jmenování statutárním městem velkou radost. "Myslím si, že si to Třinec zaslouží, protože se mu daří a v rámci regionu je to fakt významné město, čím dál tím významnější," řekl Černý. Na Třinci je podle něj zajímavá jeho česko-polská dvojjazyčnost, ale také kulturní bohatství a krásná okolní příroda. Vyzdvihl také výborné vlakové spojení.

V Česku je kromě Třince 26 dalších statutárních měst včetně Prahy. V Moravskoslezském kraji jich je nyní i s Třincem šest: statutárními městy jsou ještě Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava.

První písemná zmínka o Třinci pochází z roku 1444, trvalé osídlení vzniklo na jeho území pravděpodobně již ve 14. století. Za rozvojem zemědělské obce stála v 19. století takzvaná Těšínská komora, která spravovala místní habsburský majetek a v roce 1839, kdy ji vlastnil arcivévoda Karel, založila uprostřed nalezišť železné rudy dnešní Třinecké železárny. Na město byl ale Třinec povýšen až 1. ledna 1931. S továrnou, které místní říkají Werk, je město spjato dodnes.