Třinec porazil díky třem gólům ve třetí třetině Mladou Boleslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali v 8. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 4:1. Výhru obhájce titulu režíroval Libor Hudáček, který přihrál na úvodní gól zápasu Marko Daňovi a ve 43. minutě vstřelil vítěznou branku. Vedení pojistil Daniel Kurovský a Martin Růžička. Za hosty, kteří nebodovali potřetí za sebou, skóroval jen v přesilové hře Juhamatti Aaltonen.

Třinečtí trenéři přeřadili Daňa z elitní lajny do druhé a nejlepší střelec minulé sezony už v páté minutě udeřil a otupil dobrý vstup hostí do utkání. Puk mu sice po přihrávce Hudáčka vyletěl do vzduchu, ale pohotově jej baseballovým způsobem dopravil do branky.

Domácím narostla křídla, ale Vrána, který hrál 500. extraligové utkání, i Růžička z dobrých pozic těsně minuli. Po Pyrochtově chybě mohl zvýšit Kurovský, z úniku ale neprostrčil puk mezi Novotného betony.

Hosté zapomněli v úvodu druhé třetiny u levé tyčky na Hudáčka, který v gólové šanci nepřehodil beton Novotného. Mladá Boleslav poté převzala iniciativu a Mazanec si poradil s dorážkou Osburna i tečí Dvořáčka. Středočeši přesto v polovině zápasu vyrovnali: Aaltonen využil přesilovou hru už po devíti sekundách z úhlu do odkryté branky, když se k němu odrazil puk od brusle Skalického.

Ocelářům vrátil vedení na začátku třetí třetiny důrazný Hudáček a hostující gólman Novotný se na rozhodčí zlobil, že branku uznali. Vyrovnání měl vzápětí na hokejce před Mazancem osamocený Šmerha, ale z dorážky neuspěl. A tak domácí odskočili. Kurovskému v úniku sice utekl při kličce puk, který ale projel Novotnému mezi betony do branky. Oba si souboj zopakovali v 54. minutě, tentokrát z něj vyšel vítězně gólman hostí.

Mazanec podržel Třinec následně při pokusech Aaltonena. Mladá Boleslav se odhodlala už v čase 57:50 ke hře v šesti, ale Růžička zpečetil trefou přes celé kluziště výhru. Domácí kanonýr si oddechl, o chvíli dříve trefil z útočné modré čáry jen tyčku.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Daňo (L. Hudáček), 43. L. Hudáček (A. Nestrašil, Daňo), 49. Kurovský (Čacho), 60. M. Růžička (Marinčin) - 31. J. Aaltonen (Skalický, Lantoši). Rozhodčí: Cabák, Kika - Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 3960.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, Marian Adámek, Nedomlel - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Kurovský, Walega, Dravecký - Čacho. Trenér: Moták.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Osburn, A. Čech, Jánošík, Pláněk, R. Jeřábek, Bernad - Šmerha, O. Roman, J. Aaltonen - Söderlund, Lantoši, Skalický - Suchý, Fořt, Malát - J. Stránský, Závora, Dvořáček. Trenér: Kalous.