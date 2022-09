Třinec jde do sezony po pěti letech bez Varadi, ale dál s vysokými cíli

Třinec - Jako obhájci posledních tří titulů vstupují třinečtí hokejisté do nové sezony znovu v roli jednoho z favoritů soutěže, v pátek je ale po pěti letech povede v extraligovém zápase někdo jiný než Václav Varaďa. Příchod trenéra Zdeňka Motáka byl největší letní změnou úřadujících šampionů.

"Hrajeme hokej proto, že chceme vyhrávat. Vidíme, že mnohá mužstva opět hodně posilovala, takže nás čeká vyrovnaná sezona. Vidím minimálně šest týmů, které budou chtít hrát o titul. Já věřím, že budeme jedním z nich a že budeme bavit fanoušky naší hrou,“ prohlásil prezident Ocelářů Ján Moder na tiskové konferenci klubu před startem sezony.

Varaďa za pět sezon na střídačce Ocelářů odkoučoval 320 zápasů a 207 z nich jeho tým dotáhl k vítězství. Oceláře dovedl čtyřikrát do finále a třikrát v řadě k mistrovskému titulu, což se Třinci povedlo jako teprve druhému klubu v historii samostatné české soutěže. Na střídačce Varaďu nahradil zkušený trenér Moták, který poslední sezony vedl Olomouc. Jeho asistentem je Vladimír Országh.

"Pevně věřím, že tihle dva nastartují tým tak, aby předváděl dobrý a atraktivní hokej," řekl Moder na adresu nových třineckých trenérů. "Nikdy dřív jsme neřekli, že chceme jen titul a nic jiného a neříkáme to ani teď. Chápeme, že když jsme vyhráli titul třikrát v řadě, bude veřejnost zajímat, jestli se nám to povede i počtvrté, ale půjdeme zápas od zápasu," doplnil sportovní ředitel Jan Peterek.

"Když už jsme za favority považování, byl bych taky rád, abychom těchto očekávání dosáhli. Portfolio týmů s ambicemi se ale přes léto rozhodně zvýšilo, vyjmenovat všechny je těžké. Hodně posílily Pardubice, zajímavou sestavu má Sparta, je tady i Kometa nebo Hradec. A určitě nahoru vyletí i nějaký černý kůň," řekl Moták.

"Přišel jsem k mužstvu, které má obrovský charakter a ukázalo ho i v posledních dvou zápasech Ligy mistrů," zmínil Moták duely se švédskou Skellefteou a Belfastem, ve kterých Oceláři v závěrečné třetině dotahovali tří, respektive dvoubrankovou ztrátu. "I když jsme do nich nevstoupili dobře, závěry těch zápasů byly z naší strany super. Tým si chtěl jít za každou cenu za dobrým výsledkem, nejlépe za vítězstvím. A to je super vlastnost. Aspekt, se kterým se pracuje výborně," řekl Moták s tím, že by si přál, aby hrál pod jeho vedením Třinec o něco více ofenzivně.

Oceláře přes léto opustili obránci Tomáš Kundrátek s Davidem Musilem a útočníci Ondřej a Michal Kovařčíkové s Martinem Bakošem. Na jejich místa přišli obránci Karlis Čukste s Jakubem Jeřábkem nebo talentovaný junior Marek Ročák. V útoku Třinec přivítal jako posily Libora Hudáčka s Danielem Voženílkem.

Třinec v létě odehrál čtyři přípravné duely a čtyři zápasy v základní skupině Ligy mistrů, a to s bilancí tří výher, tří porážek v prodloužení nebo nájezdech, dvakrát prohrál v základní hrací době. V evropské soutěži má stále šanci postoupit do play off.

"Měli jsme za sebou poměrně náročné léto, to je náročné ale pro každého sportovní ředitele. Jako každý rok jsme zaznamenali odchody několika hráčů, jsme totiž dlouhodobě úspěšný klub a s tím souvisí fakt, že je o naše hokejisty zájem. Věřím, že se nám podařilo odchody nahradit a že nově příchozí splní všechna naše očekávání, která od nich máme," uvedl Peterek.