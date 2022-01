Trikoloru nadále povede Majerová Zahradníková, funkci obhájila na sněmu

Předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková přichází do volebního štábu politického uskupení Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha.

Předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková přichází do volebního štábu politického uskupení Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Předsedkyní Trikolory zůstane pro příští dva roky překladatelka a bývalá poslankyně za ODS Zuzana Majerová Zahradníková, delegáti ji zvolili na sněmu. Subjekt vede od loňského roku. Prvním místopředsedou se stal hudebník a spisovatel Petr Štěpánek. Aktuálně delegáti na neveřejném zasedání volí místopředsedy. Sněm se koná v pražském hotelu Olšanka. Členové se také shodli na přejmenování subjektu na Trikolora a též na změně z hnutí na politickou stranu.

Trikolóru založil Václav Klaus mladší v roce 2019, když byl vyloučen z ODS i z jejího poslaneckého klubu. Loni v březnu oznámil, že opouští funkci předsedy hnutí a nebude za něj kandidovat ve sněmovních volbách. Předsednictví převzala Majerová Zahradníková. Ve volbách blok Trikolora Svobodní Soukromníci získal 2,76 procenta hlasů, nepřekročil tak pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

Majerová Zahradníková měla mít tři vyzyvatele: antropologa a vysokoškolského pedagoga Iva Budila, právníka a podnikatele Jindřicha Rajchla a projektového manažera Roberta Trošku. Rajchl se ale ještě před volbou kandidatury vzdal. Na druhém místě skončil Budil, třetí byl Troška.

Předsedkyně ČTK řekla, že podporu od členů Trikolory dlouhodobě vnímala, přiznala ale lehkou nervozitu. Za důležité nyní považuje rozhýbat činnost v krajských organizacích, připravit se na komunální a senátní volby, vycizelovat program a nadále hájit lidské svobody.

Volby do obecních zastupitelstev považuje Majerová Zahradníková za stěžejní. Nemá za nutné účastnit se senátních voleb ve všech 27 okrscích. "Je dobré účastnit se tam, kde máme takové kapacity, že víme, že by šly přinejmenším do druhého kola, anebo se domluvit na širší spolupráci s ostatními stranami, což bude i předmětem jednání v následujícím měsíci," řekla.

Místním organizacím nechce určovat, s kým mají, nebo nemají spolupracovat. "Komunální volby jsou vždy o osobnostech a jednotlivých lidech, oni sami nejlépe vědí, s kým jsou schopni vyjít, s kým mají podobný program, co chtějí společně v daném obci nebo městě prosadit," uvedla. V Olomouci se podle ní vydařila spolupráce se Svobodnými a Soukromníky, proto mají v plánu opět společnou kandidaturu.

Podle Štěpánka je důležité k Trikoloře přitáhnout i osobnosti, jako jsou ekonomka Markéta Šichtařová, politolog Petr Robejšek nebo někdejší šéf vojenské rozvědky Andor Šándor. "Abychom veřejnosti mohli nabídnout naprosto seriózní nabídku, která bude alternativou jak ke stávající Fialově probruselské vládě, tak ke stávající Babišově probruselské opozici," řekl ČTK.