Tři lvíčata narozená ve Dvoře Králové byla poprvé venku

Mláďata lvů berberských narozená 5. července 2020 v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem šla poprvé 8. září 2020 do venkovního výběhu. ČTK/Taneček David

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Tři mláďata lvů berberských, která se v Safari Parku Dvůr Králové narodila 5. července, se dnes poprvé podívala do venkovního výběhu. Vidět je tam mohli i návštěvníci zoo. Dosud byla lvíčata v neveřejném zázemí pavilonu. Vedle venkovního výběhu budou lvíčata chodit i do vnitřní expozice, která je od návštěvníků oddělená sklem. ČTK to řekl mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Dvorský safari park i s novými přírůstky chová devět lvů berberských, kteří už ve volné přírodě nežijí. Všechna tři lvíčata jsou samice a jejich matkou je tříletá Khalila. O potomky se nadále vzorně stará. Jedno ze lvíčat je nadále znatelně menší než dvě ostatní.

Mladé lvice ve Dvoře Králové trvale nezůstanou. O jejich novém domově rozhodne koordinátor evropského chovu. Stane se tak ve chvíli, kdy se zcela osamostatní a budou se moci samy zapojit do reprodukce. Koordinátor doporučuje spojování vhodných jedinců a přesuny nebo umisťování mláďat s cílem dosažení co nejvyšší genetické pestrosti populace, která je zásadní pro přežití druhu.

Tříletá samice Khalila přivedla na svět tři mláďata již loni v květnu. Tehdy to byl po 30 letech první odchov lvů berberských ve Dvoře Králové nad Labem. Chovatelé později jednoho ze dvou samců utratili, zbylá dvě mláďata z loňského vrhu zoo nadále chová. Také obě tato mláďata skupinu v budoucnu opustí.

Lev berberský už z volné přírody zcela vymizel. V minulosti obýval tento velký poddruh lva pustinného severní Afriku. Právě tam, ve zvěřinci marockého krále, přežily desítky lvů, jejichž mláďata se postupně rozšířila do zoologických zahrad.