Třešťská zubařka zavře po 40 letech ordinaci

Lékařka Eva Hořejší ošetřuje pacientku 9. července 2020 ve své zubní ordinaci v Třešti na Jihlavsku, kterou ke konci července po 40 letech uzavře. Ve své péči měla asi 1800 lidí. V regionu je dlouhodobě nedostatek zubních lékařů, městu se nedaří sehnat náhradu za zubaře odcházející do penze.

Lékařka Eva Hořejší ošetřuje pacientku 9. července 2020 ve své zubní ordinaci v Třešti na Jihlavsku, kterou ke konci července po 40 letech uzavře. Ve své péči měla asi 1800 lidí. V regionu je dlouhodobě nedostatek zubních lékařů, městu se nedaří sehnat náhradu za zubaře odcházející do penze. ČTK/Pavlíček Luboš

Třešť (Jihlavsko) - Hrozí, že až 1800 lidí v Třešti na Jihlavsku a okolí zůstane bez péče zubaře. Lékařka Eva Hořejší se rozhodla k 31. červenci ukončit svoji praxi, kterou má v Třešti 40 let. Jedním z důvodů je nárůst administrativy. Rozhodování ale podle jejích slov urychlily zkušenosti z doby nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru. Pacienti, které ČTK oslovila, shánějí jiného zubaře těžko, ordinace nové nepřijímají.

"Ještě v únoru jsem o ukončení praxe vůbec neuvažovala. Pak nastoupila krize, kdy říkali, že starší lidé vůbec nemají vycházet a my jsme museli nastoupit, ochranné prostředky jsme přitom neměli skoro žádné," řekla Hořejší, které je 66 let. Uvedla, že od dalšího ordinování ji odradil i přístup státu, který podle ní stomatologii přehlíží. "Představitelé státu se skoro tváří, jako by zubaři nebyli potřeba. V době koronakrize nepřišla pomoc skoro žádná, všechno jsem si zajišťovala sama. Za celou dobu jsme dostali půl litru dezinfekce a asi čtyřikrát obyčejné roušky a později respirátory," řekla Hořejší.

Svoji zubní ordinaci v prostorách základní školy vybavenou mimo jiné zubařskou soupravou za asi 750.000 korun nebo rentgenem nemá komu předat. Náhradu za odcházejícího kolegu podle ní marně hledá i další třešťský zubař. ČTK to potvrdil starosta asi šestitisícové Třeště Vladislav Hynk. Náhradu za něj se podle starosty najít také nepodařilo. "Nevím, co všechno slíbit, aby lékaři vůbec projevili zájem u nás lidi ošetřovat," řekl Hynk. Město dává k dispozici městský byt, ve kterém podle starosty platí lékaři jen spotřebované energie.

V dalších pobídkách novým lékařům je Hynk opatrný. "Když teď budeme privilegovat zubaře, kdo se ozve příště? Praktičtí či dětští lékaři? Nebo se ozvou už ti, kteří praxi vykonávají? Vnímám, že trochu selhávají zdravotní pojišťovny, i když ze statistik nevyplývá, že by byl nedostatek lékařů, ale jsou spíš ve větších aglomeracích než u nás na Vysočině," řekl starosta.

Osloveným pacientům doktorky Hořejší prý pojišťovny doporučily registrovat se u zubařů v Brně vzdáleném asi 100 kilometrů.

V reakci na nedostatek zubních lékařů schválil loni Kraj Vysočina dotační titul, který má podpořit obce ve zřízení stomatologické ordinace. Zvýhodněné jsou obce do 10.000 obyvatel. Na ordinaci mohou získat až 300.000 korun. Stejnou částku má pro zubní lékaře připravenou i Žďár nad Sázavou, který vlastními dotacemi podporuje ordinace druhým rokem. Nedaří se mu sice získávat víc lékařů, ale alespoň zvládne nahrazovat odcházející, uvedl už dříve mluvčí radnice Matěj Papáček.

Vysočina má přibližně 250 poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, někde jde o zařízení s více lékaři.