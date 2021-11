Trenér fotbalistů Šilhavý nemá před losem play off o MS vysněného soupeře

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý nemá před pátečním losem play off o postup na mistrovství světa v příštím roce v Kataru vysněného soupeře. Za favority baráže považuje vítěze posledních dvou evropských šampionátů Italy a Portugalce, další týmy jsou podle něj na podobné výkonnostní úrovni. Věří především v to, že v březnu při play off bude mít k dispozici kompletní kádr se všemi oporami.

Český celek bude při losu mezi nenasazenými celky a v semifinále play off dostane jeden tým z šestice Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko a Wales. Hrát se bude na soupeřově půdě. Los reprezentantům určí také dvojici, ze které vzejde protivník pro případné finále.

"Přáli bychom si soupeře, přes kterého bychom přešli dál do finále a pak dál na mistrovství světa do Kataru. Samozřejmě jsou tam favoriti, což je Itálie a Portugalsko. A pak jsou ti další," řekl Šilhavý. "Ale tady už si nevyberete. Nelze někoho vybrat a říct, že některý z těch možných soupeřů je slabý. Musíme se na to připravit a uvidíme, koho nám los přiřkne," doplnil Šilhavý ve videu pro média.

Zatímco v semifinále play off budou mít výhodu domácího prostředí nasazené týmy, dějiště finále určí los. "Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom hráli doma před vlastními diváky, kteří by nás určitě táhli. Nicméně hlavně potřebujeme mít tým zdravý a všechny důležité hráče k dispozici. Když to tak bude, tak bychom to mohli nebo měli zvládnout, ať už budeme hrát venku nebo doma," uvedl Šilhavý.

Na podzim při kvalifikaci mu scházela řada hráčů a tým skončil ve skupině až na třetím místě. Do play off prošel díky vítězství ve skupině Ligy národů. "Teď to bylo s problémy, nicméně jsme si s tím nějak poradili. Přejeme si, aby ti dlouhodobí marodi - Lukáš Provod, Ondra Kúdela, Venca Černý a samozřejmě i Patrik Schick, Jakub Jankto a další - byli k dispozici a mohli jsme vybírat z našich nejlepších hráčů," prohlásil Šilhavý.

Na tři z šesti možných soupeřů pro semifinále český celek narazil v letošním roce. S Itálií v červnu prohrál v přípravě vysoko 0:4, Skotsko porazil na úvod letního mistrovství Evropy 2:0 a s Walesem se dvakrát utkal v kvalifikaci (0:1 a 2:2).

"Jestli je to výhoda? Je to oboustranné. Oni si nás také osahali, takže vzájemně víme, jak kdo hraje. Ale rozhodovat se bude v daném zápase, kdo s koho. Rozhodne, kdo bude mít lepší aktuální sportovní formu," řekl Šilhavý.

Listopadový závěrečný sraz v kalendářním roce musel vynechat kvůli pozitivnímu testu na koronavirus a u týmu ho zastoupil asistent Jiří Chytrý. Nemocný byl i 3. listopadu, kdy oslavil 60. narozeniny. Fotbalová asociace ČR mu osobně popřála dodatečně až nyní a věnovala mu dárek v podobě koláže z fotografií z jeho kariéry.

"Kvůli nemoci jsem narozeniny nemohl oslavit tak, jak bych si přál, ale na druhou stranu já už na to tolik nejsem. Je milé, že si vedení FAČR vzpomnělo. Já si hlavně přeju, abych měl zdravou rodinu. A kdyby k tomu vyšel i ten postup na mistrovství světa, tak bych snad už ani ve víc doufat nemohl," dodal Šilhavý.