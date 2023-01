Trenér dvacítky Rulík: Medaile bude úspěch, ať by byla jakákoliv

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v kanadském Halifaxu - čtvrtfinále: ČR - Švýcarsko, 2. ledna 2023. Češi se radují z gólu Marcela Marcela (druhý zleva).

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v kanadském Halifaxu - čtvrtfinále: ČR - Švýcarsko, 2. ledna 2023. Češi se radují z gólu Marcela Marcela (druhý zleva). ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada)/Praha - Juniorská hokejová reprezentace má po necelých pěti měsících další velkou příležitost zabojovat na mistrovství světa o medaili. Stejně jako v létě při odloženém šampionátu v Edmontonu si proklestila cestu až mezi nejlepší kvarteto. Trenér Radim Rulík se ale přes povedené výkony, které jeho svěřenci na turnaji předvádějí, drží při zemi. I s ohledem na 18 let trvající čekání na cenný kov od bronzu z ledna 2005 by považoval za úspěch jakoukoliv medaili bez ohledu na její odlesk.

Čeští mladíci deklasovali ve čtvrtfinále Švýcary 9:1 a ještě tím umocnili okolní hlasy na téma útoku na titul. Na ten čeká tuzemský hokej dokonce od začátku roku 2001. "Medaile se dlouho nepodařila a z mistrovství světa je vždy cenná. Myslím, že pro mužstvo by byla úspěchem jakákoliv medaile, kdyby se na ni podařilo dosáhnout," řekl Rulík v on-line rozhovoru s novináři.

Má radost, že vysoko v oblacích nelétají hlavou ani samotní hráči. "Jsme s klukama neustále v kontaktu, pořád s nimi mluvíme. Jsou tu navíc se mnou Jirka Kalous, Marek Židlický, Ondra Pavelec... Máme nějaké zkušenosti a víme, jak to chodí, tak držíme kluky při zemi. Ale mám pocit, že to tak cítí i oni, když říkají, že jsme tady pořád ještě nic nedokázali. Nejenže my to říkáme, oni tomu věří," uvedl Rulík.

V cestě za medailovou jistotou stojí Švédové, kteří dosud jako jediní dokázali Čechy porazit. V základní skupině slavili vítězství 3:2 v prodloužení. "Jde o velmi silný tým, ale myslím, že v tom semifinále už si nevybereme, ať by to bylo Švédsko, Finsko nebo třeba i Slovensko, které tady bylo ve výborné formě a porazilo už v základní skupině Ameriku," připomněl Rulík. "Trošku jsem ale předpokládal, že to na Švédy vyjde," dodal zkušený kouč.

Švédy má realizační tým dobře nastudované. "Hráli jsme s nimi už v Edmontonu (o třetí místo), teď zase v základní skupině. Nechci říct, že je to nějaká extra výhoda, ale máme dost materiálu i zkušeností s jejich hrou. Teď přijde ten jeden klíčový zápas a my se pokusíme to všechno zúročit a využít. Kluci se na to určitě hrozně těší. Každý zápas je jiný, my ale uděláme všechno pro to, abychom jim tu porážku ze skupiny vrátili," ujistil Rulík.

Pro Seveřany měl spoustu chvály. "Mají nejlepší oslabení na turnaji. Silní jsou i v individuálních výkonech, umí se výborně uvolnit u mantinelů a dostat se do šancí, na to se musíme dobře připravit a nechybovat v této činnosti. V útoku hodně mění pozice a rotují. Mají výborné vhazování, výborného gólmana, v obranném pásmu nepouští protihráče na pozici, kde by měl stínit gólmanovi. A když ten gólman vidí, všechno pochytá. Těch věcí, na které se budeme chystat, je celá řada, ale tohle jsou ty hlavní. Švédové mají celkově silné mužstvo," ocenil Rulík.

Právě při clonění ve výhledu brankáři bude chtít od svého týmu lepší práci než v předchozím souboji. "To je zásadní poznatek z toho prvního zápasu, v němž se nám nepodařilo vyzrát na ty beky, abychom se tam dostali a clonili gólmanovi. Musíme tam mít dvojitou clonu a snažit se pořád měnit ty pozice, protože jinak si nás bez problémů naberou. Tohle musíme do toho zápasu stoprocentně změnit a mluvit s klukama, protože pokud bychom tohle odehráli jako první zápas, tak to bude problém," zdůraznil Rulík.

Chuť a touha uspět bude obrovská, rozhodovat bude ale ještě jeden zásadní faktor. "Bude důležité, jak nám půjdou nohy a kolik budeme mít sil, protože ten hokej, který praktikujeme, je náročný a stojí spoustu sil. Oproti utkání se Švýcary bychom také nechtěli mít tolik vyloučených," řekl Rulík.

Podstatným způsobem pomáhá trenérům i hlavní kouč českého A-týmu Kari Jalonen. A nejen v přípravě na utkání. "Navázali jsme na tu spolupráci z Edmontonu, která se mi líbila. Kari dělá statistiku po jednotlivých třetinách, sděluje nám postřehy, jak to vidí shora. Jeden dva postřehy, stejně tak i v případě přípravy na zápasy. Mně se to vážně moc líbí. Ten servis od něho je skvělý a já jsem za to vážně rád. Takhle si myslím, že by to mělo fungovat," prohlásil Rulík.

Věří, že mužstvu po všech stránkách pomůže i srpnová zkušenost z Edmontonu. "Už tam to bylo výborné. Ty kluky jsme dobře poznali, turnaj se celkem povedl - tedy až na zápas s Lotyši - a bylo to něco úplně jiného v tom, že tehdy ti hráči nebyli rozehraní. Kluci ale získali zkušenosti, které chtějí zúročit," řekl Rulík, jenž byl sám v roli asistenta u zisku titulu mistrů světa na MS zkraje roku 2000.

"Jedno mají ty týmy společné. Tenhle tým má tu správnou chemii. A mezi těmi hráči je vážně skvělá chemie. Jako trenér jsem zažil týmy, kde to nebylo, ale naopak i týmy, kde byla dobrá. Na těch výkonech je to pak hrozně znát. Myslím, že to je úplný základ, u čeho to začíná," podotkl Rulík.

Tým se těší na dálku velké podpoře. Vedle velké sledovanosti televizních přenosů ho za předvedenou hru chválili například Jiří Hudler či Jakub Voráček. "Vím o tom, že se k tomu nějak vyjádřili. Kluci to určitě čtou a věřím, že takové hodnocení od takových hráčů, kteří v NHL něco dokázali, jim zvedne sebevědomí. Jsou před námi dva zápasy a my v nich uděláme maximum, abychom uspěli," řekl Rulík.

Zdravotně je tým v pořádku. "Jeden malinký problém tam je, ale myslím, že by to nemělo ovlivnit sestavu. Jsem přesvědčený, že zítra budou na semifinále všichni k dispozici," doplnil Rulík.