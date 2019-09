Tramvaj plzeňské Viktorie podporuje dárcovství kostní dřeně

Plzeň - Dva roky bude ulice Plzně brázdit na linkách MHD tramvaj podporující Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, která spravuje v Plzni založený Český národní registr dárců dřeně. Nadaci se rozhodl podpořit klub Viktoria Plzeň, který za víc než půl milionu korun, utržených při dražbě fotbalových dresů, zaplatil venkovní i vnitřní polepení tramvaje nápisy a logy klubu i nadace, tvářemi hráčů a informacemi o možnosti vstupu do registru dárců. Z hráčů prvoligového týmu je v registru dárců dřeně zapsáno 99 procent lidí, dnes do registru přímo v tramvaji vstoupili také nováčci týmu Ondřej Mihálik a Adam Hloušek.

Registr, který vznikl v Plzni v roce 1992, eviduje nyní 90.000 aktivních dárců, kteří jsou ochotni v případě potřeby kdykoliv a komukoliv s leukémií či jinou poruchou krvetvorby darovat kostní dřeň. "Naším cílem je mít 100.000 dárců, rádi bychom toho dosáhli do konce příštího roku," řekl ČTK vedoucí lékař registru a primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra.

Do aukce dresů, kterou Viktoria uspořádala, kromě jejích hráčů daly své dresy i velké kluby Real Madrid, Paříž Saint-Germain, FC Barcelona či Manchester United. "Ty kluby byly překvapivě velmi vstřícné, okamžitě na jeden dotaz se zapojily. Je to i důkazem toho, že takové akce mají smysl a pomáhá to dobré věci," řekl prezident klubu Tomáš Paclík. Viktoria už loni při svém účinkování v Lize mistrů propagovala nadaci. Jako první český tým v historii evropských pohárů dostali její fotbalisté po dlouhých jednáních s UEFA svolení mít přímo na dresech logo charitativní organizace. Výtěžek z dražby dresů klub po dohodě s nadací investoval do podpory dárcovství právě speciální tramvají v nadačních barvách. Tramvaj vyzývá k darování naděje, na jejích stěnách jsou zobrazeni i někteří hráči. Podle mluvčího klubu Václava Hanzlíka se do registru kromě drtivé většiny hráčů A týmu, zapsali také mládežničtí hráči, trenéři i zaměstnanci klubu.

"Překvapilo mě, že pro vstup stačí jen odebrat vzorek slin a vyplnit dotazník, což zabere několik málo minut. Přál bych si, aby se k nám přidalo co nejvíce lidí nejen v Plzni, ale po celé republice," vyzval spoluobčany k dárcovství čerstvý dobrovolný dárce, obránce Hloušek.

"Nejlepší dárce je odhodlaný, zdravý dárce, který pomůže pacientovi, což jsou shodou okolností z medicínských i nemedicínských důvodů mladí muži do 35 let. Je dobré, když dárce je v dobré fyzické kondici," řekl Jindra. Věří, že známé tváře fotbalistů a úspěšného klubu nadaci pomohou upoutat pozornost zejména mladých lidí, kteří se třeba rozhodnou následovat vzoru sportovců a do Českého národního registru dárců dřeně vstoupí.