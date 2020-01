Tradiční Mohelnický dostavník skončil, po 44 ročnících

Mohelnice (Šumpersko) - Po 44 ročnících definitivně skončil Mohelnický dostavník, jeden z nejstarších folkových a country festivalů v zemi. Hlavní pořadatel Pavel Nenkovský to v neděli oznámil na stránkách festivalu, zpráva vyvolala mezi hudebníky okamžitě reakce. Organizátor festivalu dnes ČTK řekl, že důvodem jsou především zdravotní problémy, ale i náročná administrativa, pro pořádání přehlídky nemá nástupce. Festivalem každoročně vrcholila letní folková a country sezona v Česku, navštěvovalo ho kolem 3000 lidí.

"Bylo to asi nejhorší rozhodnutí v mém životě, budu mít 69 let, mrzí mě to nejvíce. Stále jsem o tom přemýšlel, jak to udělat, rozhodl jsem se ale po dohodě s nejbližšími. Měli obavu, že by mě to už položilo," řekl ČTK Nenkovský. Na prvním místě jsou podle něj zdravotní důvody, kvůli kterým o zrušení festivalu uvažoval již loni. "Mám na to čím dál méně sil," uvedl a dodal, že veškerá náročná administrativa ležela na něm.

Zpráva o ukončení festivalu řadu hudebníků zaskočila, označují to za smutné překvapení. "Dostavník byl pro mne tím nejkrásnějším festivalem. Je to obrovská škoda, nikdy nezapomeneme," vzkázala na sociální síti například Andrea Matlášková z kapely Marodi. Festival měl podle hudebníků výjimečnou atmosféru, jeho součástí byla i přehlídka amatérských filmů a koncert na Bouzově, k akci patřila také polní bohoslužba.

Festival oceňují i hudební publicisté. "V každém případě je to obrovská ztráta pro žánr, který se na Mohelnickém dostavníku hrál, tedy pro folk a country. Festival se stal v průběhu posledního desetiletí jedním ze dvou nejdůležitějších festivalů této muziky. Bylo to ze dvou důvodů - jednak kvůli neuvěřitelně dobré dramaturgicko-organizátorské práci Pavla Nenkovského a lidí kolem něj, ten festival stále nabíral úroveň. Druhým důvodem je to, že větší a zásadnější festivaly v tomto žánru skončily, festivalové hnutí se drobí do stále menších, velikost a důležitost Mohelnického dostavníku tím byla zvýrazněna," řekl dnes ČTK hudební publicista Tomáš Hrubý.

Rozhodnutí o ukončení přehlídky zaskočilo i zástupce mohelnické radnice. "Dozvěděla jsem se to před chvilkou, je to pro mě velký šok, i když už pořadatel nějakou dobu avizoval, že neví, komu by to kvůli věku a zdraví předal. Stále jsem to ale nebrala v potaz. Chtěla bych se s panem Nenkovským sejít a zjistit, zda by se to nedalo řešit jinak. Je to tradice města, nedokážu si představit, že by to tady nebylo," řekla dnes ČTK místostarostka Mohelnice Jana Kubíčková. "Snažil jsem se to někomu předat, kdo by měl odpovědnost a srdíčko k této akci na patřičném místě. Za celou dobu jsem však nikoho nenašel, chtějí pomoci, ale ne vzít za to odpovědnost," řekl Nenkovský.

Mohelnický dostavník byl trampský, folkový a country festival, který se každoročně konal v Mohelnici poslední prázdninový víkend, v posledních letech začínal již ve čtvrtek recitálem na hradě Bouzově. První ročník se odehrál v roce 1975, u jeho zrodu stála mohelnická country skupina Smolaři. Mohelnický dostavník obdržel za rok 2010 Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti profesionálního umění. Za celou dobu vynechala přehlídka pouze jeden ročník, a to v roce 2011, kvůli dlouhodobé nemoci pořadatele. Od roku 2012 pokračovala.

V roce 2012 v Olomouckém kraji skončil také další festival s dlouhodobou tradicí - multižánrový hudební festival Zahrada, který se konal po přesunu ze Strážnice v Náměšti na Hané. Pořadatele k tomu přiměla řada okolností, od finančních problémů až po personální a zdravotní důvody.