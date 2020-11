Tottenham je po domácí výhře nad Manchesterem City v čele ligy

Londýn - Fotbalisté Tottenhamu se dostali do čela anglické ligy poté, co ve šlágru 9. kola porazili doma Manchester City 2:0. Na druhé místo se o skóre před Leicester posunula Chelsea, která zvítězila na hřišti Newcastlu 2:0. Šanci na posun do nejlepší trojky měla Aston Villa, která ale doma prohrála s Brightonem 1:2.

Tottenham vykročil za čtvrtou ligovou výhrou v řadě krátce po úvodním hvizdu. Náběh za obranu přesně zakončil Son Hung-min, který se devátou brankou dostal do čela tabulky střelců. Spurs se v dalším průběhu utkání zatáhli do obrany, z čehož pramenila i branka Aymerica Laporta, kterou viderozhodčí neuznal kvůli hře rukou.

Brankáři londýnského mužstva Hugu Llorisovi se dařilo držet nulu i po přestávce a Tottenham tak mohl vyrážet do brejků. Jeden z nich přesně zakončil svou první brankou v Premier League střídající Giovani Lo Celso, který byl v ten moment na hřišti 35 vteřin. Na gól mu přihrál Harry Kane, pro něhož to byla devátá asistence v sezoně.

Třetí výhrou v řadě natáhla Chelsea sérii bez porážky na sedm zápasů, naposledy v lize podlehla ve 2. kole Liverpoolu. Hosté byli od začátku aktivnější a v 10. minutě z toho vytěžili úvodní gól, když si centr z úhlu srazil do vlastní branky Federico Fernández. Po přestávce potvrdil tři body pro Chelsea třetí brankou v sezoně Tammy Abraham.

V brance vítězů udržel čisté konto Édouard Mendy, který od zářijového příchodu z Rennes neinkasoval v sedmi z devíti zápasů, do nichž za Chelsea nastoupil.

Brighton vyhrál po šesti zápasech. Vedení mu proti překvapení této sezony Aston Ville zajistil záhy Danny Welbeck. Útočník, který se trefil už v dresu pěti týmů v Premier League, dal první gól po letním příchodu z Watfordu.

Hosté vyrovnali hned po přestávce zásluhou Ezriho Konsy a tlačili se za obratem, ale soupeři zajistil tři body Solomon March. Hektický závěr přinesl ještě červenou kartu pro hostujícího Tariqa Lampteyho a zákrok v pokutovém území Brightonu, který zkoumal videorozhodčí, penalta se ale nekopala.

Anglická fotbalová liga - 9. kolo:

Newcastle - Chelsea 0:2 (10. vlastní Fernández, 65. Abraham), Aston Villa - Brighton 1:2 (47. Konsa - 12. Welbeck, 56. March), Tottenham - Manchester City 2:0 (5. Son Hung-min, 65. Lo Celso),

21:00 Manchester United - West Bromwich.

Tabulka:

1. Tottenham 9 6 2 1 21:9 20 2. Chelsea 9 5 3 1 22:10 18 3. Leicester 8 6 0 2 18:9 18 4. Liverpool 8 5 2 1 18:16 17 5. Southampton 8 5 1 2 16:12 16 6. Aston Villa 8 5 0 3 19:11 15 7. Everton 8 4 1 3 16:14 13 8. Crystal Palace 8 4 1 3 12:12 13 9. Wolverhampton 8 4 1 3 8:9 13 10. Manchester City 8 3 3 2 10:11 12 11. Arsenal 8 4 0 4 9:10 12 12. West Ham United 8 3 2 3 14:10 11 13. Newcastle 9 3 2 4 10:15 11 14. Manchester United 7 3 1 3 12:14 10 15. Leeds 8 3 1 4 14:17 10 16. Brighton 9 2 3 4 13:15 9 17. Fulham 8 1 1 6 7:15 4 18. West Bromwich 8 0 3 5 6:17 3 19. Burnley 7 0 2 5 3:12 2 20. Sheffield United 8 0 1 7 4:14 1