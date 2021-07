Tomeček měl ze sedmého místa rozporuplné pocity, trenér už ho viděl ve finále

Tokio - Skeetař Jakub Tomeček měl ze sedmého místa na olympijských hrách rozporuplné pocity. Uvědomoval si, že byl jednou nohou ve finále, než udělal hloupou chybu v závěru poslední kvalifikační série. I trenér skeetařů Petr Luštický už ho ve finále viděl. Oba ale museli překousnout po maratonském rozstřelu zklamání.

"Ještě nedokážu úplně zhodnotit, jestli je to sedmé místo dobře, nebo špatně. Bylo moc blízko finále. Být první pod čarou a ještě za takových okolností, to samozřejmě mrzí," litoval Tomeček. Čtyřiadvacátá rána v položce nebývá problematická. "Minul jsem ji poměrně nedávno. Ale nebylo to takhle, že bych šel vyšpičkovaně na perfektní výkon a že by přišlo takovéhle selhání," konstatoval.

V kvalifikaci měl tři absolutně čisté položky z pěti. "Před tím, než jsem sem jel, bych s tím spokojený byl. Ale potom, co jsem ty tři čisté položky měl, co jsem šel na tu čtvrtou, poslední a vystřelil jsem šestku, tak ten vnitřní pocit byl takový, že prostě trefuju. A když jsou koně v tahu, tak se prostě nevypřahá," kroutil hlavou.

Trenéra Luštického Tomečkovo zaváhání překvapilo. "Já byl hrozně zklamaný ze závěru páté Kubovy položky, protože jsem nepředpokládal, že to takhle dopadne a do rozstřelu půjde. Bohužel, jak jsme viděli, střílení je hrozně zrádné a tentokrát jsme na to doplatili my a kvůli dvěma chybám na konci závodu se Kuba dostal do rozstřelu. Tam už to byla loterie. Teď bezprostředně je to zklamání, ale s odstupem času to budeme hodnotit jinak," uvedl.

Když Tomeček v rozhodující fázi rozstřelu střílel s Dánem Jesperem Hansenem v rychlém sledu jeden dvojstřel za druhým, cítil se dobře. "To už kupodivu bylo takové v pohodě, protože jsme byli rozstřílení. Spíš jsem čekal, kdy on udělá tu chybu. Říkal jsem si: 'To už bys mohl, už bys mohl něco minout.' Pořád jsem se díval na rozhodčího, jestli teda zvedá ruku, že minul. On pořád nemíjel, nemíjel. Nemyslel jsem si, že tu chybu udělám já. Věřil jsem si, že budu trefovat do té doby, dokud on nemine. Ale bohužel jsem minul dřív," litoval.

Ani při druhém startu pod pěti kruhy si třicetiletý střelec nesplnil sen o olympijské medaili, i když výrazně vylepšil devatenácté místo z Londýna 2012. "Budu dělat všechno pro to, abych v Paříži byl a aby to bylo lepší," řekl odhodlaně směrem k příští olympiádě, která se uskuteční za tři roky ve francouzské metropoli.