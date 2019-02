Praha - Otáčivé hlediště zůstane v zahradě českokrumlovského zámku. Doporučila to dnes komise ministra kultury, řekla ČTK mluvčí ministerstva Martha Häckl. Točna v barokní zahradě léta vadila památkářům, podle nichž by její další existence v původním místě mohla ohrozit setrvání zápisu Krumlova v seznamu UNESCO. Komise složená ze zástupců státu, města, kraje i památkářů dnes přijala návrh ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a doporučila, aby hlediště zůstalo umístěno v barokní zahradě.

Spor o setrvání či přesunutí točny se řeší léta. Ještě před půl rokem Staňkův předchůdce Ilja Šmíd (za ANO) uvažoval o variantě, že by se otáčivé hlediště přesunulo ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že by točna měla zůstat v zámecké zahradě.