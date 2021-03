Tlak covidu-19 na nemocnice neustává, roste ale tempo očkování

Praha - Nově potvrzených případů koronaviru v Česku v mezitýdenním srovnání nadále ubývá, tlak na nemocnice ale nepolevuje. Od neděle, kdy se počet pacientů s nemocí covid-19 ve vážném stavu dostal na nejvyšší úroveň za víc než rok epidemie, se každodenně posunul výše. Ve středu jich bylo 1916, denně s nákazou umírá kolem 200 lidí. Rekordní byl ve středu i počet podaných dávek očkování proti covidu-19, důvěru ve schopnosti vlády poradit si s epidemií už ale má podle průzkumu agentury STEM jen čtvrtina lidí.

Nově nakažených ve středu přibylo 14.353, což je zhruba o 900 méně než před týdnem. Celkový počet hospitalizovaných s covidem-19 po rekordních 9000 v pondělí a úterý mírně klesl na středečních 8734, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Denní počty úmrtí kolem 200 jsou nyní nejvyšší od listopadu, s covidem-19 ve středu zemřel i humorista, básník a zpěvák Jan Vodňanský.

Za poslední týden se nakazilo koronavirem 1390 zdravotníků, zhruba o stovku méně než před týdnem. Aktuálně nemocných jich je zhruba 3134, z toho 338 je lékařů. Mezi nemocnice s vyhlášeným stavem hromadného postižení osob se dnes zařadilo Kladno, péče tak kvůli zahlcení pacienty s covidem-19 nemusí odpovídat běžnému standardu ve 12 středočeských nemocnicích. K okresům s nejmenším počtem nově nakažených se naopak zařadilo Chebsko, které patřilo ještě před měsícem k nákazou nejvíce zasaženým oblastem.

Rychle v poslední době přibývá lidí, kterým epidemie ovlivňuje život. Momentálně jich je 55 procent, o osm procentních bodů více než v listopadu, ukázal průzkum STEM. Pouze čtvrtina Čechů věří, že vláda si nyní v epidemii počíná dobře, loni na jaře to bylo 83 procent lidí. "Ve všech sledovaných zemích došlo od jara 2020 k poklesu důvěry ve věci zvládání koronavirové pandemie. Nikde však natolik dramaticky jako u nás," upozornili autoři průzkumu. Podle něj je o tom, že vláda situaci určitě nezvládá, přesvědčeno 42 procent Čechů, v listopadu to bylo 27 procent.

Tempo očkování přitom roste, denní počet aplikovaných dávek byl v úterý i ve středu dosud nejvyšší. Podle statistik ministerstva zdravotnictví dostalo ve středu vakcínu téměř 40.000 lidí, premiér Andrej Babiš (ANO) dnes před odletem do Izraele mluvil o 47.000 dávkách za středu. Od konce prosince, kdy očkování začalo, zdravotníci podali téměř 950.000 dávek, zhruba 280.000 lidí už dostalo obě potřebné dávky.

Babiš dnes hovořil s premiéry Izraele a Maďarska o možnosti společného vývoje a výzkumu vakcín, v Česku se zatím proti covidu-19 očkuje třemi schválenými látkami. První dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson, jejíž používání v zemích EU dnes schválila Evropská komise, by mohly do Česka dorazit na konci dubna, ohlásila Chytrá karanténa. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zatím zaznamenal 11 případů úmrtí, která mohla souviset s očkováním proti covidu-19. Eviduje také 1506 podezření na nežádoucí účinky vakcín.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes ve Sněmovně uvedl, že povinné antigenní testování zaměstnanců mají zajistit firmy, posílat pracovníky do veřejných testovacích míst by neměly. Ministerstvo průmyslu přitom v první verzi návodu pro firmy, jak testovat, využití veřejných odběrových míst radilo. Následkem je, že volné termíny na testování jsou téměř nedostupné. Testování ve firmách bude nutné nejméně do konce května, i když se epidemie zmírní, dodal Blatný.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes ve Sněmovně uzavřel téma úředních maturit, o kterých začal minulý týden jako o možnosti pro letošní rok mluvit Babiš. Studenti by v nich dostali hodnocení podle průměru známek za dobu studia. Upravená kompromisní podoba letošních maturit, kterou Plaga představil ve středu, je podle něj konečnou verzí. Úřední maturita by totiž vyžadovala i změnu zákona.

Ve Sněmovně zřejmě bude ochranné plexisklo kolem míst nezařazených poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka, kteří odmítají navzdory vládním protikoronavirovým nařízením nosit respirátory či roušky, oznámil předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). K lidem, kteří odmítají vládní opatřeni, patří také bývalý prezident Václav Klaus. Jeho pobytem v jeho bytě v lyžařském středisku Černý Důl v době, kdy už platila uzávěra Trutnovska, se na podnět hygieniků bude zabývat Městský úřad Vrchlabí. Podle Institutu Václava Klause exprezident podmínky cesty předem konzultoval s policií, vládní nařízení tak neporušil.