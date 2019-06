Tisíce Brňanů i návštěvníků se dnes zúčastnily oslav 150 let MHD

Tisíce Brňanů i návštěvníků přijely 15. června 2019 do Brna na oslavy 150 let od vyjetí první koňské tramvaje. Na náměstí Svobody a v Brandlově ulici si lidé mohli prohlížet unikátní vozidla z Technického muzea v Brně i retrovozy dopravního podniku, ať už tramvaje, trolejbusy či autobusy.

Tisíce Brňanů i návštěvníků přijely 15. června 2019 do Brna na oslavy 150 let od vyjetí první koňské tramvaje. Na náměstí Svobody a v Brandlově ulici si lidé mohli prohlížet unikátní vozidla z Technického muzea v Brně i retrovozy dopravního podniku, ať už tramvaje, trolejbusy či autobusy. ČTK/Meitner Zdeněk

Brno - Tisíce Brňanů i návštěvníků včetně zahraničních se dnes i přes horké počasí sjely do Brna na oslavy 150 let od vyjetí první koňské tramvaje. Dopoledne si lidé mohli na náměstí Svobody a v Brandlově ulici prohlížet unikátní vozidla z Technického muzea v Brně i retrovozy dopravního podniku, ať už tramvaje, trolejbusy či autobusy. Od 12:00 se pak většina vozů vydala na speciální historické linky po městě, část z nich vozila cestující do trolejbusové vozovny Husovice na den otevřených dveří.

Na náměstí Svobody se dostaly i tramvaje, které řadu let pouze stály v líšeňském depozitáři muzea. Jelikož trať, která dříve spojovala depozitář s kolejovou sítí, už není řadu let funkční, jsou převozy po silnici komplikované a také drahé. "Některé vozy tak máme odstavené ve vozovně Medlánky," připomněl ředitel muzea Ivo Štěpánek.

Na trať tak vyjely vlastní silou či tažené vozy ze začátku 20. století, vystavena byla tramvaj z roku 1912. Lidé se mohli svézt také vozem taženým parní tramvají Caroline a podařilo se i zapřáhnout koně, které jsou nejstarší připomínkou MHD v Brně.

"Je to velké výročí, které ukazuje, co všechno naši předci dokázali a máme na co navazovat. Mám k nim obrovský respekt," řekl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Navazuje mimo jiné na to, co udělali předchůdci před 50 lety. Díky jejich úsilí se podařilo zachovat řadu starých tramvají, trolejbusů a autobusů, které pak předváděli v roce 1969 při 100. výročí. Muzeum o sbírku dnes pečuje a rozšiřuje ji a dopravní podnik postupně buduje sbírku takzvaných retrovozů. Jde o historická vozidla, která jsou vybavena tak, aby mohla do běžného denního provozu. Podnik tak uchovává především typy vozů, které v poslední letech odešly, nebo v nejbližší době odejdou z provozu. Pustil se i do rekonstrukcí vozů, které už nejezdí dlouho, jako je například poválečná tramvaj 4MT nebo vůz T2, jenž jezdil v 50. až 90. letech.

Podnik má připravené i rozvojové projekty, aby ti, co přijdou k oslavám 200 let, mohli podle Havránka říct, že i dnešní tvůrci byli tvůrčí součástí historie. "Když vidím historické vozy, tak ztrácím řeč a svírá se mně žaludek, jaký je doprava obrovský fenomén. Ona tvoří život a Velké Brno vzniklo až poté, co vznikla koňka a města spojila," řekl Havránek.

Historické vozy budou městem jezdit i v neděli, hlavní oslavy výročí se uskuteční 31. srpna v Lidické ulici.

První koňská tramvaj vyjela v Brně z Moravského náměstí 17. srpna 1869, konečnou měla u Semilassa v tehdejším samostatném městě Královo Pole. V roce 1886 nahradila koně pára a od roku 1900 už jezdily ve městě elektrické tramvaje.