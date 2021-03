TI: Havlíček nezvládá řízení dvou ministerstev, jedno by měl opustit

Praha - Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) nezvládá řízení dvou ministerstev, a jedno z nich by měl opustit, uvedla dnes nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI). Připomněla, že Havlíček je téměř dva roky ministrem průmyslu a obchodu a zároveň více než rok ministrem dopravy v kabinetu Andreje Babiše (ANO). Podle Havlíčka výzva TI připomíná spíše tiskovou zprávu opoziční strany než nezávislé mezinárodní organizace.

"Ministr Havlíček si sice dává záležet na tom, aby byla jeho neustálá aktivita vidět v médiích, řízení dvou ministerstev však vyžaduje věnování pozornosti skutečné aktivitě uvnitř resortu. Projevující se přešlapy znamenají nejen ztráty veřejných financí, svědčí také o tom, že by bylo třeba soustředit se na vedení resortu mnohem více," uvedl dnes ředitel TI Petr Leyer.

Havlíček ČTK řekl, že pracovníci české pobočky TI se ve svém prohlášení bohužel mýlí. "Myslím, že se nám za poslední rok podařilo na obou resortech odvést velký kus práce," uvedl. "Zároveň mám na obou ministerstvech velmi schopné spolupracovníky, kteří mi pomáhají řešit agendu na každodenní úrovni," podotkl.

Mezi nejproblematičtější projekty na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) organizace řadí přípravu stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Už v únoru TI uvedla, že přípravu nových jaderných zdrojů v ČR provází netransparentnost, a vyzvala MPO, aby zveřejnilo informace, které se týkají například jednotlivých zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku. "Některé dokumenty nám byly ze strany MPO poskytnuty, ale část z nich byla z podstatné části anonymizována a ministerstvo je stále nezveřejnilo na stránkách stálého výboru," uvedla dnes organizace.

TI dále kritizuje MPO za to, že dosud nerozhodlo o nároku na evropskou dotaci pro firmu Primagra z koncernu Agrofert, ač mu to nařídil Městský soud v Praze. Holding Agrofert svěřil do svěřenských fondů premiér Babiš, TI opakovaně upozorňuje na jeho možný střet zájmů. TI je s Babišem v dlouhodobém sporu, premiér organizaci v minulosti několikrát označil za zkorumpovanou.

TI má výtky také k plánovanému sestěhování státních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné budovy. Organizace připomněla, že v únoru 2020 schválila vláda sestěhování agentur do dosavadního sídla CzechInvest ve vlastnictví České obchodní inspekce (ČOI). "Nyní MPO stěhuje ČOI z její budovy do komerčního nájmu v budově Komerční banky. Náklady na stěhování ani komerční nájem však nebyly zohledněny ve dřívějších výpočtech," podotkla organizace.

Problémy jsou podle ní patrné také na ministerstvu dopravy. Právník TI Jan Dupák uvedl, že se v ČR na rozdíl od sousedních zemí nedaří stavět silnice a dálnice, například oprava D1 se protáhla o několik let. "Odpovědné osoby včetně ministrů dopravy hledají důvody zdržení v povolovacích procesech, změnách počasí, u ekologických aktivistů nebo majitelů pozemků. Při pohledu na katastrofický stav investorské organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je ale zřejmé, že zrychlit výstavbu silnic a dálnic bude možné až po zásadní reformě ŘSD," dodal Dupák.

Havlíček v únoru uvedl, že rekonstrukci D1 stát dokončí do poloviny října. "Dávám hlavu na špalek, že do října bude hotovo," řekl vicepremiér. Celkem podle něj stát letos zprovozní 46,5 kilometru nových dálnic, dalších téměř 23 nových kilometrů by mělo přibýt v síti silnic první třídy. Stavební práce letos začnou na dalších 165 nových kilometrech dálnic a silnic, uvedl Havlíček. Loni se v ČR otevřelo kolem 21 kilometrů nových dálnic.

"Dálnice a železnice se staví jako nikdy předtím, na ŘSD jsme zavedli transparentní systém zakázek, každý měsíc rozdělujeme rekordní kompenzace mezi statisíce podnikatelů a živnostníků, podporujeme stovky inovativních projektů a připravili jsme klíčové změny v energetice. A co se týká tendru na dostavbu elektrárny Dukovany, jednáme o něm na půdě Poslanecké sněmovny už několik měsíců. Zcela otevřeně a veřejně," dodal dnes vicepremiér.