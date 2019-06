Thiema pohoršilo, že mu v Paříži kvůli Sereně zkrátili tiskovku

Paříž - Rakouský tenista Dominic Thiem o víkendu na Roland Garros na vlastní kůži pocítil, jak dokáže Serena Williamsová prosazovat své zájmy. Čtvrtý hráč světového žebříčku musel předčasně ukončit tiskovou konferenci po postupu do osmifinále a uvolnit spěchající hvězdné Američance místnost.

"Každý hráč si musí počkat. Podle mého názoru ukázala svou špatnou povahu," prohlásil pětadvacetiletý Thiem na adresu vítězky třiadvaceti grandslamových titulů. K ukončení tiskovky ho vyzval jeden z pořadatelů. Ředitel French Open Guy Forget se Rakušanovi posléze za situaci omluvil.

Williamsová si chtěla po sobotním překvapivém vyřazení ve třetím kole od krajanky Sofie Keninové odbýt mediální povinnosti co nejdříve. Požadovala, aby ji na setkání s novináři vzali hned, klidně do menší místnosti. V tiskovém centru už čekat nechtěla.

Podle Thiema porušila zavedený hráčský protokol. "Nebyl jsem vzteklý nebo frustrovaný. Možná jen pár minut. Ale jde o princip. Nezáleží na tom, že se to týkalo zrovna mne. I kdyby tam seděl nějaký junior...," podivoval se. "Říkal jsem si, co to má sakra být? Je to jako vtip. Že mám vyklidit místnost, protože ona přichází," dodal.

Tenisté jako Roger Federer nebo Rafael Nadal by podle Thiema něco takového nikdy neudělali. Sedmatřicetiletý Švýcar Federer v neděli přiznal, že ho tato historka překvapila, s Thiemem se jí pak ale společně v šatně zasmáli. Podle dvacetinásobného grandslamového šampiona je zavedeným pravidlem, že přednost u médií má hráč, který postoupil, před tím, kdo na turnaji končí.

"Kdybych já prohrál s Leonardem Mayerem, nechal bych ho jít prvního, nebo bych mu dal vybrat, kdy chce jít za novináři, protože on má před sebou další zápas. Můj další duel by byl v tu chvíli daleko, takhle to chodí," vysvětlil Federer. V případě Sereny Williamsové muselo podle něho dojít k nějakému nedorozumění.