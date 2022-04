The Times: EU připravuje takzvané chytré sankce na dovoz ruské ropy

Brusel - Evropská unie připravuje takzvané chytré sankce na dovoz ruské ropy, jejichž cílem by měla být minimalizace škod v evropské ekonomice. Uvedl to dnes britský deník The Times, který se odvolává na místopředsedu Evropské komise (EK) Valdise Dombrovskise. Příjmy z ropy představují pro Moskvu důležitý zdroj financování války na Ukrajině.

Dombrovskis uvedl, že EK v brzké době představí v pořadí šestý soubor sankcí uvalených na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu. Podle něj bude obsahovat "nějakou formu" embarga na dovoz ruské ropy. Cílem opatření je "maximalizovat tlak na Rusko" a současně "minimalizovat vedlejší škody" způsobené ekonomice unijních zemí, dodal.

Bývalý lotyšský premiér Dombrovskis přitom zdůraznil, že detaily ropného embarga dosud nebyly dohodnuty. Mohlo by však mít podobu postupného ukončení dovozu či uvalení exportních cel. Členské státy by se podle Dombrovskise mohly na konečné podobě opatření shodnout příští měsíc.

Rusko je pro EU největším dodavatelem ropy a v roce 2020 se na dovozu této suroviny podílelo z více než čtvrtiny, připomíná agentura Reuters. Ukrajina a některé unijní státy včetně Polska a Litvy prosazují úplný zákaz ruské ropy a plynu, zatímco Německo či Maďarsko okamžité ropné embargo odmítají. Sedmadvacítka se tak dosud nepřipojila ke Spojeným státům a Británii, které zákaz dovozu ruské ropy oznámily už v březnu.

Ropa a ropné produkty tvořily v loňském roce více než třetinu příjmů Moskvy pocházejících z exportu. Podle think-tanku Bruegel v současnosti Evropa denně zaplatí za ruskou ropu a ropné produkty asi 450 milionů dolarů (10,2 miliardy Kč). Za ruský plyn je to asi 400 milionů dolarů (9,1 miliardy Kč) a za uhlí přibližně 25 milionů dolarů (568 milionů Kč).