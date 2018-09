Londýn - Po všudypřítomných jednorožcích a oblíbených lamách se novým designerským trendem letos stal dospělejší motiv - ženské poprsí. Malá nebo velká, pevná či povislá, dámská hruď zahltila design i módu, napsal britský list The Guardian. Některé značky nabízejí dokonce celou řadu produktů, jejichž hlavním motivem jsou ženská prsa, včetně plátěných tašek, ložního povlečení, skleniček a obalů na mobilní telefony.

Nový trend podporují umělci, ale i velké a malé podniky. Kolekci keramických hrnků ve tvarů poprsí představila například britská umělkyně Emma Lowová. Hrnky, které jsou vyrobeny podle vzoru poprsí jejích zákaznic, chce umělkyně "oslavovat skutečná lidská těla".

Ze široké nabídky produktu s motivem prsou si mohou vybrat zákazníci americké firmy Gravel&Gold. Najdou zde například sprchový závěs, povlečení nebo i dětský bryndák s motivem prsou.

Důležitý je tvar zobrazovaných prsou, která nejsou dokonalá, poznamenal britský list. Trend je nejen humorný a přátelský, ale odráží i rozmanitost ženského těla a rostoucí význam hnutí pro přijetí lidského těla takového, jaké je.

Například část zisku z prodeje triček s bradavkami nebo křížky na hrudníku od společnosti Femininitees daruje firma americké feministické skupině Národní organizace pro ženy (National Organization for Women). Britská společnost Never Fully Dressed část zisku z prodeje triček s nakreslenými prsy daruje charitě, která bojuje proti rakovině prsou.

Podle mluvčí společnosti Never Fully Dressed Jemmy Parkerové je za popularitou motivu ženského poprsí "svoboda". "Je to o svobodě slova, kdy ženy mohou propagovat hnutí jako například Osvoboďte bradavky (Free the Nipple). Trend sice vznikl trochu jako snaha přilákat pozornost, nyní se z něj ale stalo prohlášení. Myslím si, že to říká: 'Jsme pyšné na to, že jsme ženy'," řekla Parkerová.