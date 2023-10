Testy baterií pomohou určit cenu ojetého elektromobilu

Londýn - U tradičních automobilů se spalovacím motorem mohou najeté kilometry a počet let rychle napovědět potenciálním zájemcům, kolik by měli za auto zaplatit. U elektromobilů však tento vzorec nefunguje. Jejich hodnota závisí především na dojezdu a schopnosti baterie udržet nabití. Donedávna neexistoval způsob, jak měřit stav baterie, což brzdilo prodej ojetých elektromobilů. To se však nyní začíná měnit, protože firmy pospíchají s rozšiřováním testů baterií, které by měly pomoci kupujícím zjistit, jakou cenu ojetý automobil skutečně má. Některé z nich trvají pouze několik minut, uvedla dnes agentura Reuters.

Jednou z nich je britská začínající společnost Altelium, která vyvinula test stavu baterie elektromobilů. Certifikát na základě tohoto testu letos začalo nabízet více než 7000 prodejců ve Spojených státech a přes 5000 v Británii.

"Pokud nebude správě fungovat trh s ojetými vozy, nebude správně fungovat ani trh s novými vozy a přechod k elektrickému pohonu se neuskuteční," uvedl manažer pro rozvoj podnikání firmy Altelium Alex Jons. Tvrdí také, že o testy baterií projevily zájem i další země, včetně Číny.

Baterie obvykle tvoří až 40 procent ceny nového elektromobilu. Je přitom důležité, jak se s baterií zachází. Příliš časté rychlé nabíjení elektromobilu, neustále nabíjení, když je baterie téměř plná, nebo ponechání baterie dlouhou dobu plně nabitou, může vést k jejímu rychlému znehodnocení. Rakouská firma Aviloo, která vyvinula test pro prodejce a soukromé osoby, zjistila, že po ujetí 100.000 kilometrů se stav baterie elektromobilu může lišit až o 30 procent.

Zákazník, který chce použitý elektromobil s 90procentním dojezdem nového vozu, může nakonec koupit elektromobil s dojezdem 70 procent kvůli špatným nabíjecím návykům předchozího majitele. To může snížit hodnotu vozu o tisíce eur, uvedl ředitel firmy Aviloo Marcus Berger. Mezi investory tohoto podniku patří i Volkswagen.

"U elektromobilů vám počet najetých kilometrů a stáří nic neřeknou," uvedl Berger. "Vše je o baterii," dodal.

Výrobci aut poskytují informace o dojezdu elektromobilů, podle kritiků jsou však tyto informace často příliš optimistické. Jsou proto zapotřebí nezávislé testy. Nedostatečný přehled také poškodil trh s elektromobily.

Podle údajů společnosti Recurrent klesly ceny ojetých elektromobilů v USA v září meziročně o 32 procent, ceny aut se spalovacím motorem ale jen o sedm procent. V Británii se v srpnu ceny elektromobilů snížily o 23 procent, zatímco ceny vozů se spalovacím motorem nejméně o čtyři procenta vzrostly, upozornila firma AutoTrader. Jako důvod uvedla právě obavy spotřebitelů o životnost baterií ojetých elektromobilů. Ceny ojetých elektromobilů také ovlivnila cenová válka, kterou odstartovala společnost Tesla.

Údaje společnosti AutoTrader a Deutsche Automobil Treuhand ukazují, že zůstatkové hodnoty tříletých elektromobilů v Británii a v Německu jsou o více než deset procentních bodů nižší než u jejich ekvivalentů na fosilní paliva.

"Znalost kapacity baterie (elektromobilu) bude rozhodující," uvedla ředitelka pro výzkum a vývoj v oblasti mobility ve společnost Cox Automotive Stephanie Valdez Streatyová. Cox Automotive vlastní největší aukční síň ojetých vozů na světě.

Společnost Driverama, která ročně vykoupí v Německu zhruba 100.000 ojetých aut, aby je prodala ve střední Evropě, používá systém Aviloo k vyřazení elektromobilů s kapacitou baterie nižší než 80 procent nebo s vadami baterie, uvedl provozní ředitel Eldar Vagabov.

Závod o správné ocenění ojetých elektromobilů se stává naléhavý kvůli hrozícímu přílivu vozidel. Například v Evropě se v roce 2021 prodalo více než 1,2 milionu nových plně elektrických vozů. Mnoho z nich se dostane na trh s ojetými vozy v roce 2024, kdy skončí jejich leasingové smlouvy. Pokud ceny ojetých elektromobilů zůstanou nízké, mohlo by to snížit i ceny nových.

S nabídkou testů kromě začínajících firem přichází i německá certifikační agentura TÜV Rheinland, která působí ve více než 60 zemích. V autoservisech v Německu spustila službu Battery Quick Check, kterou vyvinula společně se začínající firmou Twaice, a očekává, že příští rok ji uvede na dalších trzích.