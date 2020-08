Test na covid-19 a chřipku přinese výsledek do hodiny, řekl rektor UK

Praha - Společný test na chřipku a covid-19 má být rychlejší než nynější testování na covid-19. Vyvíjí ho tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a tři zástupci komerční sféry. Proti současným PCR testům, kdy je výsledek znám do dvou hodin, by se doba testování měla zkrátit zhruba na polovinu. Dokončen by měl být v září. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima to řekl novinářům na dnešním briefingu v Praze.

Podle rektora se za univerzitu na vývoji podílí tým Stanislava Kmocha z 1. lékařské fakulty. "Na tom testu spolupracujeme se společností ZVK, Spadia laboratořemi a Generi (Biotech) z Hradce Králové," uvedl rektor.

V současnosti už podle něj běží test na testování koronaviru SARS-CoV-2. "Dále budeme tento test urychlovat a zhruba v polovině září by to byl kombinovaný test, který zároveň z jednoho odběru vyšetří dva nejhlavnější typy chřipky. To znamená chřipku typu A, chřipku typu B," uvedl rektor.

Podotkl, že test je jednoduchý, bezpečný a cena nepřekročí strop současných souprav, tedy zhruba 1700 korun. Připomněl, že nejnáročnější krok diagnostiky pomocí PCR testu je izolace. "V tuto chvílí ten test má zkrácenou izolaci na jedenáct, dvanáct minut, to bylo testováno na velkém množství vzorků. A pak následuje vlastní reakce, to znamená ten vlastní test. Po odběru je výsledek zhruba do dvou hodin. Ta zrychlená varianta, na které intenzivně pracujeme, by měla dosáhnout výsledku při počtu 96 pacientů asi do jedné hodiny," popsal rektor.

Dosažení této rychlosti očekávají podle něj výzkumníci na přelomu srpna a září. Test na SARS-CoV-2 má podle něj certifikát, který umožňuje jeho distribuci v zemích EU. Na dalších částech vědci intenzivně pracují. Zima už po ranním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) uvedl, že test je na takzvaném otevřeném principu. Při briefingu také zdůraznil, že by měl být využitelný jak pro jednoduché systémy v malých laboratořích, tak i pro vysoce výkonné analyzátory.