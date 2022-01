Teploměry ukázaly rekordy v ČR i třetí den po sobě, bylo i nad 13 stupňů

Praha - Teplotní rekordy meteorologové v Česku zaznamenali i třetí den po sobě. Dnes je hlásí téměř polovina stanic měřících 30 a více let. Nová maxima mají také čtyři místa, kde teplotu zjišťují déle než sto let. Nejtepleji dnes bylo v Křemži na Českokrumlovsku a Libici nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, shodně 13,4 stupně Celsia. Na svém webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Dnes vystoupily teploty místy v Čechách, na východě a severu Moravy a ve Slezsku na devět až 13 stupňů Celsia," uvedl meteorolog Pavel Šimandl. Nové maximum pro dnešní den tak teploměr ukázal na 74 ze 160 dlouhodobě měřících stanic. V obci Lučina na Frýdecko-Místecku bylo 13,2 stupně a ve Zlatých Horách na Jesenicku 13,1 stupně Celsia.

Ze stanic se stoletým a delším měřením má nový rekord Rožnov v Českých Budějovicích, Milešovka, Havlíčkův Brod a Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. V Rožnově a Bystřici byly dosavadní nejvyšší hodnoty z roku 1949, na Milešovce a v Havlíčkově Brodě dokonce z roku 1921.

Na silvestra a Nový rok byly překonány mnohdy desítky let platné teplotní rekordy na většině dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nejvyšší hodnoty v obou dnech přesáhly 15 stupňů Celsia a 15,7 stupně v Kopistech na Mostecku byla dokonce nejvyšší novoroční teplota zaznamenaná v celém Česku. Sníh na horách tak rychle ubývá, ČHMÚ varoval před vzestupem hladin toků pod Krkonošemi, Jeseníky a Šumavou. Výrazněji ochladit se má podle předpovědi ve středu, mohlo by i sněžit. Od čtvrtka by mělo v noci opět mrznout.