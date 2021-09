Tenistka Krejčíková chce být zajímavá, aby hrála na velkých kurtech

New York - Radostí, že se dostala na velký kurt, podala tenistka Barbora Krejčíková v dohrávce druhého kola US Open svůj nejlepší výkon. Do arény Louise Armstronga se dostala až po přeložení utkání kvůli dešti, ale v budoucnu si chce letošní česká kometa vybudovat na světové scéně pozici, aby byla zajímavá a hrála na podobných dvorcích od začátku.

Vítězka Roland Garros Krejčíková rozehrála zápas s Christinou McHaleovou na menším dvorci číslo třináct. Za stavu 6:3 a 2:1 se v New Yorku rozpršelo, pořadatelé přesunuli duel na kurt Louise Armstronga a Češka na něm pod střechou získala suverénně čtyři hry v řadě. "Podala jsem tam nejlepší výkon z mých dvou zápasů. Hru na velkých kurtech si moc užívám," řekla.

Usmála se, že z deště asi nikdy v životě neměla větší radost. "Obrovskou," přikývla a dodala: "Kdyby se to odehrálo venku, odehrálo by se to venku, ale byla jsem ráda, že nás rychle přesunuli. Nevychladla jsem, na nic se nečekalo a hned jsme šly hrát na velký kurt."

V šatně přišla za hráčkami rozhodčí a zeptala se, jestli jim nebude vadit, že zápas přesunou na jiný kurt. Normálně se duely dohrávají na stejném dvorci, na kterém byly rozehrány. "Řekla jsem, že supr, že na jiný kurt půjdu ráda," uvedla Krejčíková. "Říkala jsem jí, že potřebuju deset patnáct minut na převlečení z venku, protože jsem byla promoklá a byla mi zima. A pak jsme šly hned na to. Jsem ráda, že jsem dostala šanci to dohrát, protože mě čeká debl," uvedla.

Výkon Krejčíkové po pauze ještě vyrostl. Důvodem bylo nadšení z toho, že se dostala do Louise Armstron areny. "Na velkých kurtech bych chtěla odehrát co nejvíc zápasů, ale zatím jsem v pozici, že se tam musím prokousat. Nejsem tak, jak to říct, zářivá jako ostatní hráčky."

Ještě loni se Krejčíková teprve prokousávala do elitní stovky a vzestup prožívá až letos. Šokovala triumfem v Paříži a vystoupala už na deváté místo světa. Na US Open je při své premiéře osmá nasazená, ale na velké kurty zatím nebyla od začátku nasazena. "Prostě jsou tady jiné holky, kterým se dává přednost a které jsou zajímavější pro televizi. Já zatím tak zajímavá nejsem. Mám velké odhodlání to udělat, makat do té doby, než budu hrát na velkých kurtech já."

Krejčíková přiznala, že pořád nemůže svému vzestupu mezi špičku uvěřit. Čekala, že po úspěchu na Roland Garros nebude hrát dobře. "Připravovala jsem se, že mi to nepůjde. Cítila jsem se vyčerpaná po těžkých dvou týdnech," řekla, ale pokles formy nenastal. "Snažím se dělat věci, které trénuju. Nestresuju se. Pomáhá mi psychická stránka. Snažím se být každý den lepší jako hráčka i osoba. Makám na sobě každý den. Chci být nejlepší verzí sebe samé."

Když přišla řeč na příští soupeřku na US Open, novináře zastavila. "Neříkejte mi, kdo to je. Soustředím se na debla, abychom dobře zahrály a pak zjistím, s kým hraju," řekla.

Jméno Rusky Kamilly Rachimovové, až 134. hráčkou žebříku, nepadlo. Krejčíková ale slyšela, že ji čeká soupeřka, která se do soutěže dostala až jako poražená z kvalifikace. "Je to hráčka, která nemá co ztratit. Dostala dobrou šanci. Nebojí se. Bude to náročný, ale já má radost, že jsem tady při debutu ve třetím kole, zkusím na to navázat, půjdu bojovat o další vítězství," prohlásila.