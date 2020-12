Tenistka Bouzková si ve volnu zajela na Aljašku a tančila

Bradenton (USA) - Tenistka Marie Bouzková si po uplynulé sezoně splnila jedno ze svých přání a podnikla šestidenní výlet po Aljašce. Za dobrodružstvím vyrazila dvaadvacetiletá česká hráčka sama, čímž trochu zaskočila své rodiče.

"Minutu to vstřebávali, ale pak mě podpořili a těch šest dnů jsem si moc užila," uvedla v rozhovoru pro wtatennis.com. Už od malička je zvyklá si věci sama vyřizovat a organizovat. "Jezdila jsem po turnajích s tátou, který moc nemluvil anglicky, takže na mě hodně věcí nechával," podotkla.

V letošním roce ovlivněném koronavirem si Bouzková zahrála v březnu v Monterrey premiérové finále na okruhu WTA. Po dlouhé pauze si při restartu sezony připsala i skalp Petry Kvitové a aktuálně je na 52. místě světového žebříčku.

Po svém posledním startu, koncem října po vypadnutí z kvalifikace ostravského halového turnaje, se pražská rodačka rozhodla pro dobrodružný výlet. "Vždycky jsem chtěla navštívit Aljašku, protože miluju přírodu, ale nikdy jsem neměla dost odvahy na to jen pomyslet. Možná i díky tomuhle divnému roku jsem udělala něco, co bych normálně neudělala," řekla Bouzková, která nedávno získala v hlasování tenistek cenu Karen Krantzckeové za fair play a příkladné vystupování na kurtu i mimo něj.

Na Aljašce chodila na výlety, pozorovala medvědy, jela na saních tažených psím spřežením a dvanáct hodin vlakem z Fairbanksu do Anchorage přírodním parkem Denali. Z okna viděla nejvyšší horu Severní Ameriky Mt. McKinley. "Byl to relax i náročné, ale jinak. Viděla jsem tolik přírody," rozplývala. "Každý den jsem poznala nové lidi. Při seznámení se ptali, co dělám, a dva mě znali z televize."

Na cestu si pořídila nový fotoaparát a udělala okolo patnácti set fotek. "Na sociální sítě jsem nic nedávala. Byla jsem tak šťastná, že jedu sama a měla pocit, že to je můj osobní úspěch, takže jsem to nepotřebovala zveřejňovat," uvedla.

Po návratu domů na Floridu se pustila do další nové aktivity. Nabitá energií začala tancovat. "Bylo to spontánní. Mám ráda muziku a muzikály jako Mamma Mia! a Hříšný tanec. Dělala jsem všechno - swing, waltz, rumbu a tango, trošku i jive a foxtrot. Bavilo mě to, tancovala jsem s nadšením a bylo to hezké zpestření."

Nyní už se připravuje na blížící se sezonu. Občas hraje i americké turnaje Universal Tennis Rating (UTR). "Cílem je být připravená na cokoli, co přijde. Snažím se zlepšovat celkově svoji hru a pracovat na drobnostech, jako třeba na servisu, abych měla více zbraní. Letos se mi to docela dařilo, tak doufám, že to ještě vylepším," řekla Bouzková. Vánoce stráví s rodinou na Floridě, ale podle českých tradic.