Tenisté prohráli s Brity a finálový turnaj DC pro ně skončil

Innsbruck - Čeští tenisté prohráli s Británií 1:2 na zápasy a finálový turnaj Davisova poháru pro ně skončil. Souboj rozhodla čtyřhra, ve které Tomáš Macháč s Jiřím Veselým nestačili na pár Joe Salisbury, Neal Skupski a podlehli mu 4:6 a 2:6. Svěřenci kapitána Jaroslava Navrátila ve skupině C v Innsbrucku skončili bez výhry třetí a do čtvrtfinále nepostoupili.

Zápas začal vítězně Macháč, který stejně jako proti Francii překvapil. Tentokrát si vyšlápl na pětadvacátého hráče žebříčku Daniela Evanse a porazil jej 6:2 a 7:5. Jiří Lehečka, jenž dostal v souboji jedniček přednost před Veselým, prohrál s dvanáctým hráčem světa Cameronem Norriem 1:6, 6:2 a 1:6. V prvním utkání skupiny Češi podlehli 1:2 Francii.

Macháč porazil ve čtvrtek v duelu s Francií překvapivě někdejší světovou sedmičku Richarda Gasqueta a i proti Evansovi zahrál skvěle. První set předvedl perfektní výkon, dvakrát vzal chybujícímu soupeři podání a sadu ukončil čistou hrou završenou esem.

V úvodní hře druhého setu vedl Macháč při podání Brita 40:0 a Evans rozsekal raketu o zem. Vzápětí byla sice shoda, ale Macháč nakonec získal brejk na 1:0. Poté se přeci jen soupeř zlepšil, český hráč chvilku vypadl z rytmu a prohrával 1:3. Od stavu 2:5 ale znovu zpřesnil hru, vyhrál pět gamů v řadě a po esu se radoval z největší výhry kariéry.

"Byl to z mé strany skvělý zápas, užil jsem si každou vteřinu na kurtu. Bojoval jsem o každý míč a nedělal zbytečné chyby. Jsem šťastný. Patří to asi k nejcennějším výhrám, nikdy jsem neporazil hráče světové třicítky," řekl Macháč na kurtu a dodal: "První set byl výborný a ještě i začátek druhého. Pak jsem měl trošku smůlu, ale udržel jsem taktiku a byl ke konci byl lepší."

Lehečka (138. v žebříčku ATP) v prvním setu na levorukého Norrieho nestačil. Před druhým setem si odskočil na toaletu a po návratu začal hrát odvážněji. Dobře podával, výrazně zlepšil return a odměnou bylo vedení 4:0. Za stavu 5:1 ještě neproměnil při Britově podání tři setboly, ale vzápětí svůj servis udržel. Ve třetí sadě prokázal Norrie, letošní vítěz dvou turnajů ATP včetně Indian Wells, svoje kvality. V důležitých momentech byl přesnější a Lehečka mu pomáhal chybami. Dvacetiletý český tenista získal jen jednu hru a utkání ztratil po hodině a 40 minutách.

"Ve druhém setu jsem předvedl výkon, který jsem chtěl přenést i do třetího setu, ale to se bohužel nepovedlo. Jakmile soupeř získal brejk, začal si víc věřit. Předvedl lepší výkon, ode mě přicházely jenom chyby, ale je to dobrá zkušenost," řekl Lehečka.

Ve čtyřhře Češi od začátku více bojovali o servis. To se jim dařilo až do deváté hry, v níž udělal Veselý dvě dvojchyby. Britové se rozjeli, mnohem lépe servírovali a na českou dvojici vytvářeli tlak výbornou hrou na síti. Ve druhé sadě si dvakrát prohrál podání Macháč.

Pokud Češi nedostanou v příštím roce jednu ze dvou divokých karet pro účast ve finálovém turnaji, čeká je 4. a 5. března kvalifikace. Soupeře se dozvědí při losování v neděli 5. prosince. Vyvrcholení bojů o salátovou mísu dozná v roce 2022 změn, bude ho hrát jen 16 týmů místo současných 18 a ve čtyřech skupinách. Finalisté letošního ročníku se kvalifikují automaticky.

Finálový turnaj Davisova poháru:

Skupina C (Innsbruck):

Velká Británie - ČR 2:1

Evans - Macháč 2:6, 5:7, Norrie - Lehečka 6:1, 2:6, 6:1, Salisbury, N. Skupski - Macháč, Veselý 6:4, 6:2.

Konečná tabulka:

1. Velká Británie 2 2 0 4:2 2 2. Francie 2 1 1 3:3 1 3. ČR 2 0 2 2:4 0

Další výsledky:

Skupina B (Madrid):

Kanada - Kazachstán 0:2 po dvouhrách

Schnur - Kukuškin 3:6, 7:6 (7:5), 5:7, Pospisil - Bublik 2:6, 6:7 (6:8).

Skupina D (Turín):

Chorvatsko - Maďarsko 1:1 po dvouhrách

Serdarušič - Marozsán 6:4, 6:4, Čilič - Piros 6:4, 5:7, 4:6.

Skupina E (Turín):

Itálie - Kolumbie 2:1

Fognini, Sinner - Cabal, Farah 2:6, 7:5, 6:7 (6:8).

Tabulka:

1. Itálie 2 2 0 4:2 2 2. Kolumbie 1 0 1 1:2 0 3. USA 1 0 1 1:2 0

16:00 USA - Kolumbie.

Skupina A: 16:00 Španělsko - Rusko.

Skupina F: 16:00 Německo - Rakousko.