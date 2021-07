Tenistce Vondroušové při olympijském finále fandili i v Sokolově

Lidé přišli 31. července 2021 fandit na Staré náměstí v Sokolově místní rodačce Markétě Vondroušové, která nastoupila ve finále tenisového turnaje letních olympijských her v Tokiu.

Sokolov/Brno - Markétě Vondroušové při dnešním finále tenisové dvouhry na olympijských hrách v Tokiu fandili i lidé v Sokolově, odkud tenistka pochází. Asi pět desítek fanoušků sledovalo napínavý zápas na velkoplošné obrazovce v centru města na náměstí. Vedení Sokolova se chystá stříbrnou medailistku po návratu slavnostně přivítat. Vondroušová ve finále podlehla světové dvanáctce Belindě Bencicové ze Švýcarska.

"Je to škoda, že prohrála. Nicméně si myslím, že hrála docela dobře. Byla to trochu smůla," řekl ČTK sokolovský fanoušek Tomáš. "Byl jsem na kole a vrátil jsem se kvůli tomu, že je tu na Starém náměstí velká obrazovka. Chtěl jsem fandit, protože jsem hrdý, že je to naše rodačka," dodal.

Někteří lidé dorazili na náměstí těsně před 11:00, kdy měl zápas podle plánu začít. Nakonec ale finalistka Roland Garros 2019 nastoupila na kurt až o tři hodiny později. Lidé si i přesto na zápas počkali. Město si pro fanoušky připravilo pivo zadarmo a občerstvení.

Více než dvě a půl hodiny dlouhý zápas sledovali lidé z laviček na náměstí, ale i ze zahrádek restaurací. Na napínavý zápas se přijeli podívat i mnozí cyklisté. Při úspěšném setu skandovali "Maki!". Někteří mávali českou vlajkou.

Fandit úspěšné olympijské debutantce přišli na náměstí i někteří zástupci města. "Tenistka bude přivítána na Starém náměstí a bude to s veškerou slávou. Potom samozřejmě předpokládám, že i město ji nějakým způsobem ocení jako rodačku, která dosáhla nejvyššího výsledku v historii našich rodáků na olympiádě," řekl ČTK radní Sokolova Michael Rund (nez.). Ze Sokolova podle něj pochází několik olympioniků, žádný z nich ale dosud medaili nezískal.

Opožděné finále sledovali také fanoušci na Olympijském festivalu v Brně, kde se těšilo největší pozornosti publika hned v úvodu. Určitou roli v tom sehrál i fakt, že u obří obrazovky vedle pódia se lidé shromažďovali v očekávání příjezdu střelců Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého. Jejich příjezd, který byl očekáván po 13:00, se kvůli komplikacím na D1 posunul až po 15:00. Stovky lidí potleskem oceňovaly každý bod, který Vondroušová získala. Stejně vehementně lidé fandili i basketbalistům, jejichž zápas se Spojenými státy přenášela televize v prostřizích. Jakmile ale střelci, kteří jsou oba rodáky z Brněnska, do areálu dorazili, pozornost publika se zcela obrátila k nim.