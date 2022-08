Tenisový turnaj legend vyhrál v Pule tým Ivana Lendla s Radkem Štěpánkem

Pula (Chorvatsko) - První díl nově vzniklé tenisové soutěže Legends Team Cup - ATP Champions vyhrál v chorvatské Pule výběr kapitána Ivana Lendla. Tým osminásobného grandslamového šampiona, v jehož barvách hrál také Radek Štěpánek, porazil v kulisách antického kolosea celek wimbledonského šampiona Pata Cashe 12:6. Druhý český zástupce Tomáš Berdych ve výběru poražených kvůli poraněnému ramenu nenastoupil.

Nově vzniklá soutěž se hrála v Pule podobným systémem jako Laver Cup: v prvním hracím dni obdrželi vítězové bod, ve druhém dva a ve třetím tři. Lendlův výběr před závěrečným dnem turnaje vedl 6:3 a k premiérovému triumfu ho pak nasměroval David Ferrer, který porazil Marcose Baghdatise 8:3.

V následné čtyřhře pak celkové vítězství zpečetili Štěpánek s Lleytonem Hewittem. Česko-australský pár zdolal Baghdatise a Tommyho Robreda 8:7 díky vítězství ve zkrácené hře (10:7). Celkovou porážku mírnil v závěru Robredo, jenž zdolal Tommyho Haase.

Po Pule se bude turnaj hrát od 9. do 12. listopadu v Dubaji. Celková výše odměn v tomto roce činí jeden milion eur. Do Legends Team Cupu se mohou dostat pouze hráči starší 33 let, kteří byli v první dvacítce žebříčku ATP.