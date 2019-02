Praha - Tématem připravovaného alba Michala Hrůzy, které skladatel, textař a zpěvák se svou Kapelou Hrůzy vydá v tomto roce, bude odpuštění. Hudebník chce navázat na dva roky starou nahrávku Sám se sebou, jejímž tématem byla samota. Hrůza to uvedl v rozhovoru s ČTK.

"Jde o to odpustit nejenom člověku, který udělal něco, s čím nesouhlasíme, ale odpustit sami sobě. Protože chybovat je lidské a odpustit sám sobě je hodně těžké," řekl.

Aktuální Hrůzovou skladbou je píseň Nad světem (Nezapomínej) k filmu Narušitel. Navazuje na hudbu, kterou složil pro filmy Lidice, Martin a Venuše, Padesátka nebo Ten, kdo tě miloval.

"Vyšlo mi přes 120 písniček. To neznamená, že všechny jsou hity, ale je tam jistá pravděpodobnost, že se můžu trefit i do vkusu eventuálního filmového tvůrce, a tak mám velkou radost, že mě občas někdo osloví. Konkrétně u Narušitele jsem byl osloven Jiřím Dvořákem, který v něm stejně jako Stanislav Zindulka a Veronika Arichteva hraje. Jsem rád, že píseň režisér David Balda vzal. Je to osmnáctiletý kluk, který sám napíše scénář a režíruje film, kam dostal jako začínající tvůrce za málo peněz takové herce," řekl Hrůza.

Psát skladbu pro film je podle Hrůzy něco jiného, než tvořit pro sebe. "Když píšu písničky pro sebe, rozhodnu se já, jestli to funguje, nebo ne. Když jsem spolutvůrcem filmového díla, tak je hudba doplněk, který musí korespondovat s tím, co vymyslel scenárista, zrežíroval režisér a zahráli herci. Někdy do klapne tak, že například píseň Pro Emu ze snímku pohádky pro Emu fungovala i nezávisle na filmu," podotkl.

Většina písní z filmů, jako například titulní skladba k Zakázanému uvolnění nebo duet s Klárou Vytiskovou Duše do vesmíru pro snímek Martin a Venuše, uspěla na Hrůzových koncertech. Proto některé z nich zazní i na připravovaném jarním turné, které s Kapelou Hrůzy odstartuje 1. března v Litomyšli. "Vedle novinek zazpívám i písně, které sice vyšly na deskách, ale nikdy jsme je naživo nezahráli, například J.P. věnovaná Janu Palachovi nebo Ty jsi jako já. Na seznamu písní pro turné budou skladby ze všech deseti alb. Bude to postaveno chronologicky od roku 1996, kdy jsem začal psát písničky pro Ready Kirken," uvedl Hrůza.

Sedmačtyřicetiletý Hrůza v roce 2014 po napadení dvojicí mladíků v Ostravě skončil v nemocnici s těžkým zraněním mozku a musel na čas přerušit hudební kariéru. Dnes se nechce k celé záležitosti vracet. Loni zvítězil v kategorii zpěváků v anketě Žebřík. Za nejlepší videoklip roku 2017 hlasující fanoušci vybrali jeho klip Polárka.