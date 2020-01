Televizní film Vysoká hra vznikl podle románu senátora Lásky

Praha - Dvoudílný televizní film režiséra Jiřího Svobody Vysoká hra vznikl podle románu Advokát. Jeho autorem je bývalý policista a dnes senátor Václav Láska (Senátor 21), který byl součástí elitního vyšetřovacího útvaru. V příběhu, který uvede Česká televize (ČT) 26. ledna a 2. února, se objeví několik kriminálních kauz. V hlavních rolích se představí Richard Krajčo, Ondřej Vetchý, Tomáš Töpfer a Miroslav Donutil.

"Pokud se nemýlím, s románem Advokát jsem se seznámil někdy v roce 2010. Zaujal mne příběh příslušníka protikorupčního útvaru Policie, který se dostane pod tlak nadřízených, kteří si přejí, aby se nevyšetřoval důsledně případ, na kterém je zájem vyšších míst. Rozhodne se proto od policie odejít do advokacie. V roli koncipienta ovšem zjišťuje, že vymanit se z tlaků obecně působících v oblasti vyšetřování a justice je nemožné. Je to román do značné míry autobiografický," uvedl režisér Svoboda.

Hlavním hrdinou filmu je policista protikorupčního útvaru Tomáš Krása, kterého ztvárnil herec a hudebník Krajčo. Na vyšetřování případu spolupracuje s ambiciózní novinářkou Simonou (Anna Fixová). "Zase mě to usvědčilo v tom, že politika je opravdu jiná hra, je to prostě 'Vysoká hra'. Zobeme drobky ze stolu, které tam napadají z jakéhosi krajíce, který ani nevidíme. Natož abychom tušili, jak vypadá celý bochník," podotkl k příběhu Krajčo.

Režisér Svoboda, který má za sebou mimo jiné i úspěšnou minisérii Sametoví vrazi, sdělil, že by také filmem rád přiblížil psychosociální změny, které představuje neomezená možnost vhledu do našeho soukromí prostřednictvím elektronických prostředků. "Současné systémy sledování a odposlechu jsou velmi dokonalé, vejdou se do kufříku a lze je v zahraničí zakoupit za asi 20 až 70 milionů korun," upozornil Svoboda.

Představitele velitele protikorupční jednotky Smrčka našli tvůrci v Martinu Fingerovi. Na rozdíl od Krásy u jeho postavy není zcela jasné, na jaké straně spravedlnosti stojí. "Jsou to neveselá témata a člověku z nich není dobře právě proto, že nejsou vymyšlená. Nejde o žádné science fiction, ale o věci, které se děly a dějí pořád kolem nás," konstatoval herec.

Letos v lednu a únoru ČT v nových seriálech sází především dramatický žánr. V polovině ledna nabídla dvoudílné psychologické drama Stockholmský syndrom, které zavedlo diváky do prostředí obchodu s ženami. V současné době uvádí třináctidílný seriál z moravsko-slezské metropole Místo zločinu Ostrava. Ve druhé polovině února pak chystá premiéru minisérie Zrádci pojednávající o nerovném boji policie s drogovou mafií a o morálních hranicích, které je někdy třeba v tomto boji překračovat.

Česká televize byla předloni nejsledovanější televizní skupinou u diváků starších 15 let, následuje Nova, která veřejnoprávní televizi předstihla v hlavním večerním vysílacím čase. Třetí je skupina Prima, která ale zaznamenala největší nárůst. ČT loni zvýšila u svých kanálů v souhrnu podíl na sledovanosti o 0,9 procentního bodu na 30,1 procenta, skupina Nova měla o jeden procentní bod méně a Prima vykázala podíl 22,7 procenta.