Tatra dodá Jordánsku přes 300 podvozků za miliardu korun

Kopřivnice (Novojičínsko) - Česká firma Tatra Trucks dodá do Jordánska přes tři stovky podvozků pro vojenská auta za více než miliardu korun. Kopřivnická automobilka to uvedla dnes v tiskové zprávě. Zakázka se může podle firmy ještě rozšířit. Už loni Tatra dodala do Jordánska téměř 150 podvozků. Firma také pracuje s jordánskými partnery na vývoji podvozků, což by podle Tatry mohlo přinést další zakázky. Loni Tatře meziročně klesly tržby o 1,9 miliardy korun na 3,8 miliardy a firma skončila v provozní ztrátě 69 milionů korun.

Pro jordánského zákazníka firma letos postupně dodá na základě již podepsaných objednávek 328 podvozků, což je podle Tatry zatím její největší letošní projekt. "Do Jordánska budeme dodávat různé modifikace podvozků obchodní řady Tatra Force v provedení 4x4, na které bude lokální obchodní partner instalovat speciální vojenské nástavby podle požadavků koncových zákazníků," popsal zakázku obchodní a marketingový ředitel Tatra Trucks Petr Hendrych.

Podvozky jsou podle automobilky vhodné pro vozidla s celkovou hmotností až 19 tun. Budou vybaveny motory Cummins o výkonu 276 kilowattů (kW), plně automatickou převodovkou a systémem centrálního dohušťování pneumatik.

Tatra již letos dříve oznámila, že také získala zakázky na dodávky 56 podvozků pro vojenské aplikace do Brazílie, 29 podvozků pro tureckou armádu nebo 12 hasičských vozů do Izraele. Automobilka vyváží do zahraničí asi čtyři pětiny své produkce.

Kromě toho získala Tatra v poslední době zakázky i v Česku. Ministerstvo obrany koupí od firmy 31 vojenských těžkých terénních nákladních aut pro přepravu kontejnerů asi za 500 milionů korun. Tatra se má také podílet na výrobě 62 obrněných vozidel Titus pro českou armádu za 6,7 miliardy korun, které dodá firma Eldis Pardubice.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Podle dřívějších informací letos vyrobí 1000 až 1100 vozů a prodá jich zhruba o 100 více. Loni vyrobila 790 vozů a prodala jich 841. Tatra Trucks má přes 1000 zaměstnanců a dalších více než 600 lidí pracuje v její dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Většinovým vlastníkem Tatry je Czechoslovak Group Michala Strnada.