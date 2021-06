Tampa zdolala Islanders a bude hrát o druhý Stanley Cup za sebou

Yanni Gourde z Tampy Bay se raduje z gólu proti New Yorku Islanders v zápase semifinále play off NHL, který se hrál 25. června 2021.

Yanni Gourde z Tampy Bay se raduje z gólu proti New Yorku Islanders v zápase semifinále play off NHL, který se hrál 25. června 2021. ČTK/AP/Chris O'Meara

New York - Druhými finalisty play off NHL jsou hokejisté Tampy Bay, kteří v rozhodujícím sedmém duelu na domácím ledě zdolali New York Islanders 1:0. Postupovou branku obhájců Stanleyova poháru vstřelil v úvodu druhé třetiny v oslabení Yanni Gourde.

Tampa v sestavě s českými hráči Ondřejem Palátem a Janem Ruttou ve finále nastoupí proti Montrealu. Série začne v pondělí na Floridě a šampion bude znám nejpozději 11. července. V posledních 25 letech se podařilo Stanleyův pohár dvakrát za sebou získat jen Pittsburghu (2016 a 2017) a Detroitu (1997 a 1998).

"Je zatraceně složité vyhrát celou ligu. Při loňském tažení jsem zjistil, že cest k výhře vede několik, ale nejdůležitější je udržet si bojovnou mentalitu, kterou kluci ukázali i dnes. Po psychicky náročné prohře v šestém zápase se tým dokázal dát dohromady a hlavně v obranném pásmu předvedl neuvěřitelný výkon," řekl trenér Tampy Jon Cooper.

Lightning o postupu rozhodli v oslabení. Anthony Cirelli v rohu útočného pásma získal nahozený kotouč, našel osamoceného Gourdeho mezi kruhy a kanadský útočník z ideální pozice prostřelil Semjona Varlamova.

Islanders se tlačili za vyrovnáním, ale pozorná obrana v čele s brankářem Andrejem Vasilevským nejtěsnější náskok udržela. Ruský brankář kryl všech 18 střel Islanders v zápase a vychytal čtvrté čisté konto v letošních vyřazovacích bojích. "Je strašně důležité mít brankáře, který dokáže tým podržet, když se všechno před ním zhroutí. Vasy znovu prokázal, že on takovým brankářem je," chválil Vasilevského trenér Cooper.

Defenziva Tampy pomohla ruskému brankáři k páté nule v play off v kariéře 21 zblokovanými střelami. "Odvedli výbornou práci. Pokusili jsme se snad o 50 střel, ale jen několik jich prošlo až na brankáře. Blokující hráči byli všude. Mají opravdu výbornou defenzivu," řekl kouč Islanders Barry Trotz.

Jeho tým ve finále Západní konference stejně jako v minulé sezoně s Tampou vypadl. Islanders si finále naposledy zahráli v ročníku 1983/1984. "Znovu jsme se dostali až sem, ale nedokázali jsme v sérii udělat poslední krok," uvedl útočník Mathew Barzal.

"Já jsem ještě relativně mladý a doufám, že se mi nějaká další příležitost k postupu naskytne, ale je strašně těžké sledovat starší kluky, kterým se čas na týmový úspěch krátí. Bolí vidět Joshe Baileyho nebo Andyho Greena zklamané v šatně poté, jak blízko postupu jsme byli," dodal Barzal.

Semifinále play off NHL - 7. zápas:

Tampa Bay - New York Islanders 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky: 22. Gourde. Střely na branku: 31:18. Diváci: 14.805. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. McDonagh, 3. Goodrow (všichni Tampa Bay). Konečný stav série 4:3.

Kanadské bodování play off NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 18 27 (5+22) 2. Point (Tampa Bay) 18 20 (14+6) 3. Killorn (Tampa Bay) 18 17 (8+9) 4. Stamkos (Tampa Bay) 18 17 (7+10) 5. W. Karlsson (Vegas) 19 16 (4+12) 6. Hedman (Tampa Bay) 18 16 (1+15) 7. MacKinnon (Colorado) 10 15 (8+7) 8. Pastrňák (Boston) 11 15 (7+8) 9. Barzal (NY Islanders) 19 14 (6+8) 10. Toffoli (Montreal) 17 14 (5+9) 11. Josh Bailey (NY Islanders) 19 13 (6+7) 12. Rantanen (Colorado) 10 13 (5+8) 13. Suzuki (Montreal) 17 13 (5+8) 14. Beauvillier (NY Islanders) 19 13 (5+8) 15. Landeskog (Colorado) 10 13 (4+9) 16. Pageau (NY Islanders) 19 13 (3+10) 17. Marchand (Boston) 11 12 (8+4) 18. Nelson (NY Islanders) 19 12 (7+5) 19. Pietrangelo (Vegas) 19 12 (4+8) 20. McAvoy (Boston) 11 12 (1+11) 33. Palát (Tampa Bay) 18 9 (4+5) 37. Krejčí (Boston) 11 9 (2+7) 79. Nečas (Carolina) 11 5 (2+3) 173. Gudas (Florida) 6 2 (1+1) Další čeští hokejisté: Rutta (Tampa Bay) 18 1 (1+0) Nosek (Vegas) 6 1 (0+1) Vaněček (Washington) 1 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 2 0 (0+0) Brankáři: Petr Mrázek (Carolina) odchytal ve dvou zápasech 123:11 minut, inkasoval osm branek, měl průměr 3,90 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,3 procenta. Vítek Vaněček (Washington) odchytal v jednom zápase 13:10 minut, inkasoval jednu branku, měl průměr 4,56 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 75 procent.