Táborská zoo získala pár ohroženého druhu jeřába mandžuského

Tábor - Táborská zoologická zahrada získala pár jeřábů mandžuských. Je to v přírodě značně ohrožený druh. Zoo jeřáby mandžuské doposud nechovala a zapojila se tím do evropského záchovného programu tohoto druhu. Pár tvoří samec ze zoologické zahrady v Olomouci a samice z pražské zoo. Novinářům to řekl mluvčí táborské zahrady Filip Sušanka.

"Jeřábi mandžuští plně zapadají do koncepce naší zahrady, kde se snažíme chovat zejména v přírodě ohrožené druhy," uvedl ředitel táborské zoologické zahrady Evžen Korec.

Ve volné přírodě v současnosti žije méně než 3000 jedinců jeřába mandžuského, čímž se řadí mezi nejohroženější druhy ptáků. Hnízdí na Sibiři a na zimu putují na jih do Koreje, Číny, Japonska a na Tchaj-wan. V přírodě jeřábů mandžuských ubývá, protože mizí přirozené mokřady, kde tito ptáci žijí.

Podle hlavního zoologa táborské zahrady Ondřeje Kotta hrají jeřábi mandžuští významnou roli v mytologii a výtvarném umění velké části východní Asie. "V Japonsku jsou chráněni jakožto národní kulturní bohatství a například v taoismu jsou symbolem nesmrtelnosti," uvedl.

Zoo Tábor chová více než 310 zvířat a zaměřuje se především na ohrožené druhy. Jde o největší zoologickou zahradu v Jihočeském kraji. Lidé mohou v areálu vidět osm desítek druhů zvířat. Zoo má podle svých představitelů například nejcennější chovnou skupinu zubrů v českých zoo.

Táborská zoo vznikla v roce 2011. Její zakladatel a první majitel Libor Hrubý však kvůli dluhům musel v roce 2015 ukončit provoz. Zoologickou zahradu od něj následně koupil pražský podnikatel na realitním trhu Evžen Korec. Loni táborskou zoo navštívilo 83.000 lidí.