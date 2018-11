Praha - Mobilní operátor T-Mobile zvýšil od ledna do konce září provozní zisk (EBITDA) meziročně o pět procent na 8,53 miliardy korun. Celkové tržby stouply o 0,3 procenta na 20,06 miliardy korun. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Celkový počet zákazníků zůstal na 6,18 milionu, z toho 3,97 milionu tvořili tarifní klienti. Průměrný měsíční výnos na zákazníka se zvýšil o jednu korunu na 256 Kč.

Fixní služby včetně připojení xDSL, pevného internetu vzduchem či do zásuvky nyní využívá 227.000 zákazníků, včetně 64.000 nových zákazníků získaných za posledních 12 měsíců. Televizi od T-Mobile na internetové či satelitní platformě využívá téměř 68.000 zákazníků, což je meziroční nárůst o 172 procent a o 10.000 víc než v polovině letošního roku.

Zatímco počet protelefonovaných minut či SMS stagnoval, nadále významně rostl celkový objem přenesených dat v síti T-Mobile. Ten se zvýšil o 26 procent na 43.300 TB. Průměrná měsíční spotřeba dat u tarifních zákazníků přesáhla 1,2 GB/měsíc, což je o 20 procent více než ve stejném období loňského roku.

"Naše zaměření na integrované služby oceňují nejen stávající zákazníci, ale je atraktivní také pro ty nové. Růst v oblastech fixního internetu a televizních služeb dokazuje, že naše strategie je správná," uvedl generální ředitel José Perdomo Lorenzo.

T-Mobile také pokračoval v investicích do výstavby vlastní optické infrastruktury, v srpnu otevřel již desáté datové centrum na území České a Slovenské republiky. Firma patří do mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom a v roce 2016 oslavila 20 let na českém trhu.