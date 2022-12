Systém Patriot, který Kyjevu slíbily USA, je starý, prohlásil Putin

Moskva - Americký systém protivzdušné obrany Patriot je starý a Rusko na něj najde protilék, prohlásil dnes podle agentury TASS ruský prezident Vladimir Putin. Dodání tohoto systému Kyjevu spolu s další vojenskou pomocí přislíbily ve středu Spojené státy během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu. Ukrajina už dlouho usilovala o dodávku tohoto obranného prostředku; je přesvědčena, že jí pomůže efektivněji čelit ruským plošným útokům na energetickou infrastrukturu.

Putin se dnes snažil význam systému Patriot snížit a poukázat na zbraně, které má nebo bude mít k dispozici Rusko. Tvrdil, že uvedený systém je horší než sovětský komplex S-300, který ve válce na Ukrajině používají obě strany. Nasazení systému Patriot podle něj ale povede k prodloužení konfliktu na Ukrajině.

Ruskou vojenskou kapacitu podle šéfa Kremlu brzy podpoří fregata Admirál Gorškov vybavená novými zbraněmi. Dříve Putin tvrdil, že na její palubě budou hypersonické střely, tedy střely schopné vyvinout alespoň pětinásobek rychlosti zvuku. Rusku také pomůže, že podle Putina už ruská armáda zničila už téměř veškerou sovětskou techniku, kterou Ukrajině poskytly členské země NATO.

Komplex Patriot je obranný raketový systém se střelami dalekého doletu, jenž umožňuje likvidovat nepřátelské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla. Několikrát modernizovaný systém začala počátkem 60. let vyvíjet americká společnost Raytheon. Kromě USA ho mají ve výzbroji například Izrael, Nizozemsko nebo Německo.

Ruský lídr během svého dnešního vystoupení u příležitosti zasedání státní rady pro mládežnickou politiku také ujišťoval, že Rusko by chtělo, aby válka na Ukrajině skončila co nejdříve. "Budeme usilovat o to, aby to skončilo, a čím dřív, tím samozřejmě lépe," sdělil Putin a znovu obvinil Kyjev, že se brání mírovým rozhovorům. Rusko ale odmítlo výzvu Kyjeva, aby z ukrajinského území stáhlo vojáky a pokračuje na Ukrajině v útocích na civilní cíle a kritickou infrastrukturu.

"Všechny ozbrojené konflikty dřív nebo později končí jednáním na diplomatické úrovni," prohlásil Putin. Invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko 24. února.

Mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem skončila na jaře, aniž by několik kol rozhovorů přineslo výsledky. Ukrajina uvádí, že nemá zájem o rozhovory postavené na ruských ultimátech a že opravdové jednání bude možné teprve tehdy, až ruská armáda opustí ukrajinské území. Mnozí zahraniční experti také upozorňují, že čím lepší pozici získají Ukrajinci na bojišti, tím větší šanci mají, že pro ně případné mírové rozhovory skončí výhodně.